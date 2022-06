Saldi estivi 2022 Abruzzo. Date inizio e fine saldi

Inizio saldi estivi 2022 in Abruzzo. Data e durata degli sconti estivi a Pescara e su tutto il territorio della regione.

Saldi 2022, quando iniziano i saldi estivi in Abruzzo? Dal primo sabato di luglio, in base a quanto deciso dalla giunta regionale, ma durano diverse settimane anche nel mese di agosto.

Ecco il calendario dei saldi estivi 2022 nella regione Abruzzo: inizio, fine e come funzionano le vendite promozionali.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2022 DATA INIZIO REGIONE PER REGIONE

Quando iniziano i saldi estivi 2022 a Pescara?

Come stabilito dalla giunta del governatore Marco Marsilio, nella città adriatica, così come in tutta la regione, gli sconti di fine stagione cominciano il 2 luglio 2022. La novità è che quest’anno non c’è stato alcun posticipo delle date di inizio sconti, visto che l’emergenza al momento appare sotto controllo.

Non a caso anche le regioni confinanti con l’Abruzzo, come ad esempio il Lazio, hanno scelto la stesso giorno per l’inizio ribassi. Quindi si parte il primo sabato di luglio, ma gli sconti vanno avanti per quasi tutta l’estate in questo territorio.

Saldi estivi 2022 Abruzzo data fine e durata

I ribassi terminano il 31 agosto 2022. Quindi fino alla fine del mese residenti e non potranno trovare percentuali di sconto più o meno elevate nei negozi. La durata del periodo è quella tradizionale dei 60 giorni e abbraccia i due mesi solitamente più caldi dell’anno.

Le belle giornate di sole e lo shopping a prezzi convenienti, saranno quindi gli ingredienti per raggiungere il tanto desiderato svago. In questa regione si trovano tante occasioni per le vie di città come L’Aquila o Pescara, ma anche nei numerosi centri commerciali presenti anche a Chieti e Teramo.

Regione Abruzzo saldi 2022, regole negozianti

Non solo quando iniziano e quando finiscono i saldi, ma la regione ha stabilito anche le regole da seguire per quanto riguarda le vendite. In particolare i commercianti devono comunicare l’avvio degli sconti di fine stagione, al SUAP del comune competente, almeno due giorni prima dell’inizio. All’interno degli esercizi commerciali deve essere indicata la merce in saldo, così come le percentuali applicate e i prezzi finali.

Per le vendite promozionali, la nuova normativa regionale non prevede alcun divieto di effettuarle nel periodo antecedenti l’inizio dei saldi. Quindi anche durante il mese di giugno 2022 si potranno trovare alcuni sconti su determinati prodotti. In attesa che arrivino quelli generali da inizio luglio ini poi come visto.

In sintesi, in Abruzzo i saldi estate 2022 partono sabato 2 luglio e finiscono il 31 agosto. Residenti e turisti della regione hanno quindi 2 mesi per trovare l’affare giusto nei punti vendita. Nessun divieto è invece previsto per le vendite promozionali.

VEDI ANCHE: