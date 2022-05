Saldi estivi 2022 Lombardia. Quando iniziano i saldi a Milano

Saldi estivi 2022 Milano e Lombardia. Data inizio e durata sconti di fine stagione. Calendario regionale saldi 2022 e regole sulle vendite.

Saldi estivi 2022. In Lombardia i saldi cominciano il primo sabato di luglio quest’anno, come stabilito dalla regione e confermato da Confcommercio. Ma la durata degli sconti proseguirà per diverse settimane durante l’estate, anche nel mese di agosto.

Vediamo quindi nel dettaglio quando ci saranno i saldi estivi 2022 a Milano e in Lombardia, ma anche cosa prevede la giunta regionale in tema di vendite promozionali.

Quando cominciano i saldi estivi 2022 in Lombardia

L’inizio dei saldi estivi è previsto per sabato 2 luglio 2022 a Milano e nel resto della regione. La data tanto attesa dai milioni di abitanti della regione più popolosa d’Italia è finalmente nota. La giunta regionale del presidente Fontana per la partenza degli sconti ha scelto lo stesso giorno di altri territori italiani.

Il primo fine settimana di luglio è quello che tipicamente da il via ai saldi di fine stagione, anche se negli ultima anni le date sono state posticipate per via della pandemia. Ma ora le cose tornano alla normalità e lo stesso vale per il commercio. Gli amanti della moda e degli affari ringraziano e attendono la partenza dei ribassi che si avvicina.

Quando finiscono i saldi estivi 2022 a Milano

La fine dei saldi estivi in Lombardia è prevista per il 31 agosto 2022, come si legge dal portale online di Confcommercio. Quindi la durata massima del periodo degli sconti di fine stagione è pari a 60 giorni, come da tradizione per il calendario regionale di questa regione.

I residenti potranno quindi contare su 2 mesi di tempo per recarsi nei negozi delle vie dei centro città, come Milano, Bergamo, Brescia e altre, e fare shopping a prezzi convenienti. Stesso discorso per i turisti e gli amanti della moda, che soprattutto nel capoluogo lombardo non mancano mai.

Saldi 2022 Lombardia calendario e vendite promozionali

Non solo date di inizio e fine saldi estivi 2022, ma la regione Lombardia ha stabilito anche le regole da rispettare per i commercianti in questo periodo. Innanzi tutto le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti la partenza ufficiale dei saldi.

Per questo durante il mese di giugno non si troveranno le offerte ad hoc solitamente praticate dai negozianti su determinati prodotti. Ma poi arriveranno quelli generali dal 2 luglio in poi, che promettono percentuali di ribasso elevate e in alcuni casi anche oltre il 50%. Per il resto c’è l’obbligo da parte dei negozianti di segnalare la presenza degli sconti, su quali prodotti e in che percentuale.

In sintesi, i saldi estivi 2022 a Milano e in Lombardia cominciano il 2 luglio. Durano fino a 60 giorni e quindi terminano il 31 agosto. Non sono invece possibili vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’inizio degli sconti.

