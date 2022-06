Saldi estivi 2022 Sardegna. Quando ci sono e quanto durano

Saldi estivi 2022: quando iniziano i saldi in Sardegna? Date e durata degli sconti estivi nell’isola.

In Sardegna i saldi estivi 2022 cominciano ad inizio luglio quest’anno, mentre la durata sarà di 2 mesi, agosto incluso. Questo è quanto risulta dalla delibera della giunta regionale e dalle indicazioni fornite da Confcommercio sul calendario dei saldi.

Entriamo nel dettaglio e vediamo quando iniziano e terminino i saldi estate 2022 in tutta la regione sarda.

Data inizio saldi estivi 2022 in Sardegna

Durante l’estate 2022 in Sardegna i saldi partono sabato 2 luglio. Questa data è stata accolta praticamente da tutte le regioni. Ad esempio l’altra isola più grande italiana, ovvero la Sicilia, ha fatto lo stesso.

Il primo week end del mese di luglio rappresenta sicuramente un momento ideale per i negozianti della regione per proporre merce a prezzi scontati. Come noto infatti la Sardegna è meta molto ambita dai turisti per l’estate, quando alla popolazione residente si aggiunge un numero di persone altissimo, in cerca di svago al mare o perché no facendo shopping. A partire dal 2 luglio i prezzi ribassati nei negozi della regione invoglieranno ancora di più a farlo.

Quando finiscono i saldi estivi 2022 in Sardegna

Gli sconti di fine stagione terminano il 3 settembre 2022, come riporta il sito internet di Confcommercio. Quindi la durata prevista si aggira sempre intorno ai 60 giorni, con qualche giorno in più utilizzabile discrezionalmente dai negozianti per i saldi, in modo da garantire ribassi anche fino al primo sabato di settembre.

In pratica, turisti e residenti della Sardegna potranno approfittare delle offerte a luglio, agosto e inizio settembre 2022. C’è quindi tutto il tempo per fare l’affare giusto e non lasciarsi scappare percentuali di sconto molto alte. Nelle città come ad esempio Cagliari, ma anche nelle tantissime località balneari dell’isola prese d’assalto in questo periodo.

Saldi 2022 Cagliari e Sardegna

Per quanto riguarda le regole, la regione prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti l’inizio dei saldi. E’ quanto disposto dalla Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17. Di conseguenza i commercianti non potranno applicare promozioni sul alcune specifiche categorie di prodotti durante il mese di giugno.

Tuttavia l’attesa per i consumatori sarà ampiamente ricompensata visto che dal 2 luglio partiranno ufficialmente i saldi estivi. Mai come quest’anno attesi per lasciarsi alla spalle due anni condizionati dalle emergenze, non a caso negli ultimi anni spesso il calendario degli sconti è stato condizionato. Ma ora il ritorno alla normalità consentirà non solo di godersi le bellezze del mare di questa terra, ma anche di programmare uno shopping a prezzi più bassi.

Riassumendo, i saldi estate 2022 in Sardegna partono il 2 luglio e finiscono il 3 settembre, per una durata di 2 mesi. Vietate invece le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti la partenza dei ribassi.

