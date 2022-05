Fine scuola 2022 Sardegna. Quando chiudono le scuole a Cagliari

Quando finisce la scuola 2022 in Sardegna. Data chiusura scuole elementari, medie, superiori e materne. Calendario scolastico regionale.

Fine scuola 2022. La regione Sardegna ha stabilito la data dell’ultimo giorno di scuola in tutti gli istituti presenti nell’isola. Se per le scuole primarie e secondarie le attività didattiche terminano nella seconda settimana di giugno, per quelle d’infanzia la chiusura è prevista più avanti.

Ecco nel dettaglio quando terminano le scuole in Sardegna nel 2022 secondo le date del calendario regionale.

Quando finisce l’anno scolastico 2022 Sardegna

L’8 giugno 2022 terminano le lezioni in Sardegna, è questa la data scelta dalla giunta regionale per l’ultima campanella dell’anno. La chiusura delle scuole riguarda le elementari, le medie e i licei a Cagliari, Olbia e ogni altra località presente sull’isola. Si tratta di un mercoledì, lo stesso giorno scelto da altri territori italiani. In questo caso quindi nessun anticipo o posticipo.

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sardi avranno frequentato 203 giorni effettivi di lezione, come previsto dal calendario regionale. Dal 9 giugno iniziano quindi le vacanze estive, in attesa di capire quando si rientra a scuola in Sardegna 2022. Il nuovo calendario verrà comunicato durante l’estate.

Quando chiudono le scuole materne in Sardegna?

Come in tutte le regioni italiane, anche in Sardegna gli asili chiudono posticipatamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche. In particolare le scuole d’infanzia sarde terminano il 30 giugno 2022.

Da luglio quindi anche i più piccoli inizieranno le vacanze estive. Le famiglie avranno più tempo per gestire anche questo periodo, per coniugare gli impegni lavorativi con quello della cura dei figli. Presumibilmente a metà settembre poi si tornerà in aula.

Calendario scolastico Sardegna pdf

Come abbiamo visto il calendario scolastico 2022-2023 non è ancora stato varato dalla giunta regionale sarda. Lo scorso anno è stato comunicato nel mese di luglio, quindi durante le vacanze estive.

Intanto però visto quest’anno non è ancora terminato, quindi trovate di seguito ogni altra informazione sul calendario 2021-22, tratto dal sito della regione Sardegna. Al suo interno ci sono le date e le festività residue fino all’ultimo giorno, così potrete anche calcolare quanto manca alla fine della scuola al netto dei giorni festivi.

CHIUSURA SCUOLE 2022 REGIONE SARDEGNA

Riassumendo, la scuola 2022 in Sardegna finisce l’8 giugno, per tutti gli istituti primari e secondari, eccezion fatta per gli esami. Le materne invece terminano il 30 giugno, esattamente come nel resto d’Italia.

