Fine scuola 2022 Lazio. Che giorno termina la scuola a Roma

Quando finisce l’anno scolastico 2022 nel Lazio? Data ultimo giorno di scuola a Roma e in tutta la regione. Calendario scuole primarie, secondarie e materne.

Fine scuola 2022 Lazio. Come stabilito dalla giunta regionale, le scuole chiudono a metà della seconda settimana di giugno, a Roma e nelle altre città di questo territorio. Questo però non vale per le scuole materne, dove la chiusura arriva in data successiva.

Ecco allora che giorno finiscono le scuole primarie, secondarie e d’infanzia nel Lazio, in base a quanto stabilito dal calendario regionale.

Quando finisce la scuola nel 2022 Lazio e Roma

L’ultimo giorno di lezione in tutte le scuole primarie e secondarie, presenti nel territorio del Lazio, è previsto per mercoledì 8 giugno 2022. Ciò significa che gli alunni di elementari, medie e superiori inizieranno le vacanze estive a partire dal 9 giugno, se si escludono quelli che devono sostenere gli esami.

La ripresa delle attività didattiche, per l’anno scolastico 2022-23, ci sarà invece nel mese di settembre. Tuttavia la data di inizio scuola 2022 a Roma e nell’intera regione al momento non è ancora stata definita.

Quando chiudono le scuole d’infanzia nel Lazio

Per quanto riguarda gli asili, l’attività didattica termina il 30 giugno 2022. Quindi la data di chiusura è posticipata rispetto alle altre istituzioni scolastiche del territorio. Tuttavia si tratta della stessa scelta da tutte le altre regioni italiane, per consentire una migliore organizzazione delle vite familiari, visto che le materne sono frequentate dai bambini più piccoli.

Insomma, con queste informazioni potete calcolare quanto manca alla fine della scuola 2022. Per riuscirci vi basterà fare un countdown dall’8 giugno ad oggi per scuole primarie e secondarie, mentre il conto alla rovescia parte dal 30 giugno per le materne.

Calendario scolastico Lazio 2022 pdf

Come riporta il sito della regione e la Usr Lazio, per l’anno scolastico in corso sono previsti un totale di 206 giorni di lezione. Ricordiamo che le domeniche e i giorni festivi non sono ovviamente considerati nel calcolo, visto che durante queste giornate le scuole sono chiuse e gli studenti possono restare a casa.

Di seguito trovate il calendario scolastico regionale 2021-2022, disponibile anche in formato pdf da scaricare nella sezione allegati. Al suo interno sono segnalate anche le festività ancora presenti da qui all’ultimo giorno delle attività didattiche.

CALENDARIO SCOLASTICO 2022 LAZIO DATA FINE

Abbiamo visto quanti giorni mancano alla fine della scuola 2022 a Roma e in tutto il Lazio. In sintesi, le scuole chiudono mercoledì 8 giugno, ad eccezione di quelle d’infanzia dove l’ultimo giorno è previsto per il 30 giugno.

