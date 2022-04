Fine scuola 2022 Calabria. Data ultimo giorno di scuola

Quando termina l’anno scolastico 2021-2022 in Calabria. Data chiusura e quanti giorni mancano alla fine della scuola primaria, secondaria e d’infanzia.

Fine scuola 2022. In Calabria le scuole finiscono nelle prima metà di giugno per quanto riguarda elementari, medie e superiori. Mentre per la scuola d’infanzia è prevista una data diversa per l’ultimo giorno.

Ecco allora quando finisce la scuola a Catanzaro e nelle altre località della Calabria, in base alle informazioni fornite dal calendario scolastico regionale.

Quando finisce la scuola in Calabria nel 2022

Come stabilito dalla giunta regionale in Calabria le scuole finiscono il 9 giugno 2022. La scelta quindi è ricaduta sulla seconda settimana del mese di giugno e in particolar modo nel giorno di giovedì 9. In questa data suonerà per l’ultima volta la campanella nelle aule di tutte le scuole primarie e secondarie della regione.

In altre parole dopo il 9 giugno gli studenti che frequentano le elementari, le medie e le superiori inizieranno le vacanze estive, eccezion fatta per chi deve sostenere gli esami. Il ritorno a scuola è poi previsto per il mese di settembre 2022, ovvero quando inizia il nuovo anno. Per conoscere queste date bisogna però ancora attendere le comunicazioni ufficiali della regione che arriveranno prossimamente.

Quando chiudono le scuole materne in Calabria

L’ultimo giorno di scuola negli asili non coincide con quelle delle altre istituzioni didattiche. Infatti, in Calabria le scuole d’infanzia chiudono il 30 giugno 2022. Quindi fino alla fine del mese di giugno gli alunni delle scuole materne continueranno le loro attività educative negli istituti sparsi sul territorio regionale.

Insomma, per stabilire quanti giorni mancano alla fine della scuola in Calabria bisogna distinguere le primarie e secondarie da quelle di infanzia. Per sottrazione si ottiene il numero di giorni, ma bisogna considerare che nelle materne l’ultimo giorno arriva 21 giorni dopo.

Calendario scolastico regione Calabria 2021/2022 pdf

Abbiamo visto la data di chiusura delle scuole stabilite dall’Usr Calabria. Il calendario scolastico di questa regione ha decretato come ultimo giorno di scuola il 9 giugno, posticipando leggermente la data indicata dalla maggior parte degli altri territori (ovvero l’8 giugno).

La regione Calabria però non è l’ultima a chiudere, altre infatti hanno scelto il 10 o l’11 come giorno di fine lezioni. Il totale dei giorni di lezione previsti nel 2022 ammonta a 204, come riporta la delibera regionale nell’avviso di seguito allegato e disponibile in formato pdf da scaricare.

DATA FINE SCUOLA 2022 IN CALABRIA

Come visto invece il discorso è diverso per quanto riguarda le scuole materne, dove l’ultimo giorno per il 2022 è il 30 giugno in tutta Italia, Calabria inclusa. Queste in sintesi tutte le informazioni su quando finisce la scuola nella regione “punta” dello stivale italiano.

