Fine scuola 2022 Emilia-Romagna. Quando terminano le scuole

Quando finisce la scuola 2022 in Emilia Romagna? Data ultimo giorno di scuola a Bologna e nella regione. Pdf calendario scolastico primarie, secondarie e d’infanzia.

Fine scuola 2022 Emilia Romagna. La regione del governatore Bonaccini, ha definito la data dell’ultimo giorno di scuola, per elementari, medie e licei, ma anche per quanto riguarda le materne. Vi anticipiamo subito che ci sono differenze significative fra le date, che comunque arrivano tutte nel mese di giugno.

Vediamo allora quando termina l’anno scolastico 2021-22 in Emilia Romagna, secondo quanto previsto dal calendario regionale.

Quando termina l’anno scolastico 2022 in Emilia

La regione ha fissato come ultimo giorno di scuola per elementari, medie e superiori, il 4 giugno 2022. Si tratta del primo sabato del mese di giugno, una data anticipata di qualche giorno rispetto a quelle previste nella maggior parte delle altre regioni italiane (che hanno scelto l’8).

Quindi al termine della prima settimana di giugno, gli studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie potranno godersi le vacanze estive. Eccezion fatta per quelli che devono ancora sostenere gli esami. In attesa che la regione stabilisca poi le date di inizio scuola 2022-23 di settembre.

Quando chiudono le scuole materne in Emilia Romagna?

La scuola d’infanzia termina in data posteriore rispetto alle altre istituzioni presenti in Emilia. In questo caso la data in cui finiscono le attività didattiche è prevista per giovedì 30 giugno.

Si tratta di una data comune con le altre regioni. La chiusura arriva 26 giorni dopo rispetto alle altre scuole. Il motivo è quello di consentire ai genitori di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Da luglio poi sarà possibile scegliere altre soluzioni per tenere impegnati i figli. A tal proposito la regione Emilia ha già previsto un bonus centri estivi 2022, proprio per agevolare i nuclei familiari con figli piccoli, nel sostenere le spese per i campi.

Calendario scolastico Emilia-Romagna 2022

In sintesi, conoscendo le date in cui terminano le lezioni in Emilia Romagna, è possibile calcolare quanti giorni scolastici mancano alla fine della scuola. Vi basterà contare per sottrazione ad esempio dal 4 giugno ad oggi, nel caso di scuole primarie e secondarie.

Inoltre, per sottrarre tutti i giorni festivi, in cui le scuole restano chiuse potete consultare il calendario scolastico tratto dal sito della regione Emilia e di seguito allegato. Qui trovate ogni data stabilita, incluse le festività ancora presenti fino a fine anno, con delibera scaricabile in formato pdf.

DATE FINE SCUOLA E VACANZE 2022 EMILIA ROMAGNA

Abbiamo visto che le scuole primarie e secondarie finiscono il 4 giugno 2022 in Emilia Romagna, in leggero anticipo rispetto ad altri territori. Viceversa le scuole d’infanzia chiudono il 30 giugno.

