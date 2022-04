Fine scuola 2022 Sicilia. Che giorno chiude la scuola a Palermo

Quando finisce la scuola in Sicilia nel 2022? Ecco quando termina l’anno scolastico a Palermo e in tutta la regione. Data ultimo giorno di scuola per elementari, medie, superiori e materne.

Fine scuola 2022. In Sicilia l’anno scolastico ancora in corso termina alla fine della seconda settimana di giugno per quanto riguarda gli istituti primari, secondari di primo e secondo grado. Ma attenzione perché per le scuole d’infanzia la regione ha stabilito una data diversa come ultimo giorno.

Ecco allora nel dettaglio quando chiudono le scuole in Sicilia, secondo le date stabilite dal calendario scolastico regionale.

Che giorno finisce la scuola 2022 in Sicilia

In base a quanto stabilito dalla giunta regione, le scuole primarie e secondarie di ogni grado presenti in tutto il territorio dell’isola, finiscono il 10 giugno 2022. L’ultimo giorno di scuola a Catania, Palermo, Messina e in tutte le altre località della Sicilia sarà quindi venerdì dieci giugno.

Questa data è leggermente posticipata rispetto a quella scelta da buona parte delle regioni italiane, che hanno optato per mercoledì 8 giugno per far suonare l’ultima campanella dell’anno. Alcune però hanno scelto di anticipare e altre ancora, fra cui proprio la Sicilia, di posticipare seppur di qualche giorno la fine delle lezioni, rispetto a quanto indicato dal Miur.

Quando finisce la scuola materna in Sicilia

Non rientra fra le istituzioni scolastiche che chiudono il 10 giugno le scuole materne. Infatti, in Sicilia gli asili resteranno aperti fino a giovedì 30 giugno. In questo caso non ci sono differenze con le altre regioni italiane, visto che la data è la stessa praticamente ovunque.

In pratica le materne chiudono 20 giorni dopo rispetto alle primarie e secondarie, concedendo più tempo alle famiglie per organizzare le proprie vite durante l’estate. Quindi per chi volesse fare un countdown per sapere quanti giorni mancano alla fine della scuola, per le scuole primarie e secondarie devono contare al contrario dal 10 giugno fino ad oggi, mentre per le materne dal 30 di giugno. Per capire invece quanti giorni restano senza le feste, vi invitiamo a dare un’occhiata al calendario regionale nel prossimo capitolo.

Calendario scolastico 2021/22 Sicilia

Come visto il 10 giugno rappresenta la data di fine attività didattica in Sicilia. Da quel giorno gli studenti che frequentano le scuole elementari, medie e superiori dell’isola potranno godersi le vacanze estive, se non impegnati negli esami. In attesa che la regione decida poi la data inizio anno scolastico 2022-23, ma per adesso è ancora presto per conoscerla.

Di seguito il calendario scolastico completo fino al termine delle lezioni presente su Usr Sicilia e sul sito della regione. Al suo interno trovate date e le festività rimaste.

DATA FINE SCUOLA 2022 IN SICILIA

Ricapitolando l’ultimo giorno di scuola in Sicilia è previsto per il 10 giugno 2022, in data posticipata rispetto al altre regioni italiane. Fanno eccezione le scuole d’infanzia che chiudono il 30 giugno.

