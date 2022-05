Saldi estivi 2022 Piemonte e Torino. Data inizio e durata

Saldi estivi 2022 Piemonte. Quando iniziano e quanto durano i saldi a Torino. Calendario sconti di fine stagione e regole vendite promozionali.

Saldi estivi 2022. In Piemonte cominciano a inizio luglio per poi continuare per diverse settimane anche durante il mese di agosto. Il calendario dei saldi 2022 è stato stabilito dalla giunta regionale guidata dal governatore Alberto Cirio, in conformità con l’accordo raggiunto dalla conferenza delle regioni.

Vediamo allora quando iniziano e finiscono i saldi estate 2022 in Piemonte, ma anche le regole sulle vendite secondo quanto stabilito dalle leggi regionali.

Quando ci sono i saldi estivi 2022 in Piemonte

L’inizio dei saldi a Torino e in tutta la regione è previsto per sabato 2 luglio 2022. Questa rappresenta la data scelta praticamente in tutte i territori italiani per l’avvio della stagione estiva dei ribassi, tornata alla normalità dopo che negli ultimi anni l’emergenza covid aveva condizionato il calendario.

Ora però le cose stanno tornando come da tradizioni, incluso il commercio a Torino, Vercelli, Novara e in tutte le altre località piemontesi. Questo significa che si parte con gli sconti nel primo week end di luglio, secondo quanto previsto dalla alla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018.

Quando finiscono i saldi estivi a Torino 2022

La fine degli sconti nel capoluogo e in tutta la regione arriva il 27 agosto. Come per l’inizio anche in questo caso si tratta di un sabato. In altre parole la durata degli sconti è pari a 8 settimane complessive, un periodo leggermente inferiore rispetto ai canonici 60 giorni scelti da buona parte delle regioni.

Quindi i residenti del Piemonte o i turisti, potranno scegliere di andare subito nei negozi per approfittare degli sconti già a luglio oppure attendere qualche settimana. In questo secondo caso si potrebbero trovare percentuali di sconto anche maggiori, dal 50% in su. Attenzione però a non attendere troppo perché il rischio poi è quello di non trovare più i prodotti che desiderate acquistare.

Calendario saldi 2022 Piemonte e vendite promozionali

Oltre a quando inizieranno i saldi in Piemonte e alla loro chiusura la giunta regionale ha stabilito anche le regole da seguire da parte dei commercianti. Ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999, nei negozi del Piemonte sono vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti di fine stagione

Trovate ogni altra informazione sulle date di inizio e fine ribassi estate 2022 qui di seguito, con la delibera tratta direttamente dal sito internet della regione.

CALENDARIO SALDI ESTIVI 2022 REGIONE PIEMONTE

In sintesi, i saldi estivi 2022 a Torino e in Piemonte iniziano il 2 luglio e terminano il 27 agosto. Durante queste 8 settimane si potranno trovare prezzi scontati in negozi e centri commerciali. Vietate invece le vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’inizio degli sconti di fine stagione.

