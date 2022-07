Quando finiscono i saldi estivi 2022. Calendario tutte le regioni

Quando terminano i saldi estate 2022? Date fine saldi estivi regione per regione. Quanto durano gli sconti e come stanno andando. Ultime news.

Saldi estivi 2022. Da alcune settimane sono in corso gli sconti di fine stagione in tutte le regioni italiane. Ma quanto durano ancora i saldi e quando finiscono? Dipende dal territorio in cui vi trovate, infatti, in base a quanto stabilito da ogni giunta è prevista una data diversa per la fine dei ribassi. Ecco allora quando terminano i saldi regione per regione.

Vedi anche: Saldi 2022 estate calendario regioni

Saldi 2022: data fine saldi estivi

Di seguito l’elenco delle date previste da ogni regione per la fine dei saldi estivi 2022:

Abruzzo: 31 agosto

Basilicata: 2 settembre

Calabria: 1° settembre

Campania: 31 agosto

Emilia Romagna: 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: 30 settembre

Lazio: 13 agosto

Liguria: 16 agosto

Lombardia: 31 agosto

Marche: 1° settembre

Molise: 31 agosto

Piemonte: 27 agosto

Puglia: 15 settembre

Sardegna: 3 settembre

Sicilia: 15 settembre

Toscana: 31 agosto

Trentino: 8 agosto per la provincia di Bolzano, 31 agosto per quella di Trento

Umbria: 31 agosto

Valle d’Aosta: 30 settembre

Veneto: 31 agosto.

Saldi estivi 2022 durata e regole sulle vendite delle regioni

Come visto la data cambia da regione a regione. Alcune, come nel caso del Lazio o della Liguria, terminano il periodo di saldi già a metà agosto, ma la maggior parte arriva fino alla fine del mese. In particolare il 31 agosto finiscono i saldi a Milano e Lombardia, ma anche in Veneto o in Emilia Romagna.

Ci sono poi altre regioni che permettono di usufruire degli sconti fino a settembre inoltrato. Ad esempio Sicilia e Puglia, dove i saldi di fine stagione terminano il 15 settembre 2022. Il motivo? Trattandosi di territori vocati alle vacanze estive sono tante le persone che circolano per le strade dei paesi anche a settembre. Quindi i negozianti sono incentivati a mantenere prezzi ribassati, alimentando così le vendite.

Saldi estivi 2022 come stanno andando, ultime notizie

Dopo alcune settimane dall’inizio dei saldi il bilancio degli affari per i commercianti è in chiaro scuro. A Milano le cose stanno andando bene. Come conferma la reta associativa di Confcommercio c’è stato un incremento del 20% rispetto agli anni passati, specie nelle zone turistiche. Quindi molto dipende da chi visita la città lombarda. Specie chi proviene dall’estero.

Nel resto d’Italia le cose vanno meno bene e le famiglie italiane stanno spendendo meno per lo shopping, secondo l’associazione dei consumatori. Il motivo principale è la pesante inflazione, l’aumento dei prezzi dalla benzina alla spesa e non solo. In generale a causa dell’incertezza verso il futuro. Al momento però è ancora presto per avere un bilancio finale. Anche perché come abbiamo visto i saldi estivi 2022 finiscono fra alcune settimane e comunque non prima delle metà di agosto in alcuni casi, a settembre in altri.

Vedi anche: Inizio scuola 2022/2023 calendario regione per regione