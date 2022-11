Black Friday 2022 Napoli. Date, offerte e negozi

Quando ci sarà il Black Friday 2022 a Napoli. Giorni, inizio e fine degli sconti della settimana del venerdì nero, fino al cyber monday. Elenco negozi aderenti.

Black Friday 2022. Nella città di Napoli e in Campania, cresce l’attesa per le promozioni in arrivo durante la black week, vale a dire la settimana che include venerdì 25 novembre e arriva fino a lunedì 28. Durante questo periodo infatti ci sono sconti sia nei singoli negozi di abbigliamento, cosmetici e tecnologia, ma anche nei tanti punti vendita presenti in centri commerciali e outlet.

Vediamo allora dove si trovano le offerte del black friday 2022 a Napoli e dintorni, ma anche quando iniziano e finiscono.

Vedi anche: Black Friday 2022 a Roma negozi aderenti

Negozi che aderiscono al Black Friday 2022 Napoli

Cominciamo dai negozi che partecipano alle offerte durante il venerdì nero, che potete trovare passeggiando per le vie del centro di Napoli e non solo. In particolare per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori troviamo

Zara, con sconti nel negozio fisico a Napoli in arrivo nei giorni a ridosso del 25 novembre su maglioni, cappotti, scarpe e vestiti, per uomo, donna e bambini.

con sconti nel negozio fisico a Napoli in arrivo nei giorni a ridosso del 25 novembre su maglioni, cappotti, scarpe e vestiti, per uomo, donna e bambini. Carpisa , con tantissimi modelli in vendita a prezzi scontati, dalle borse alle valigie fino agli accessori.

, con tantissimi modelli in vendita a prezzi scontati, dalle borse alle valigie fino agli accessori. Altri negozi come Motivi, Oltre e Fiorella Rubino, che solitamente riducono i prezzi durante il fine settimana che inizia il 25 novembre.

Poi ecco La Rinascente a Napoli, che con il suo multipiano partecipa al black friday days, con sconti nei vari negozi qui presenti. Con particolare attenzione oltre che alla moda, alla bellezza, ai cosmetici, ma anche alla casa. Inoltre, per chi ama orecchini, anelli, braccialetti e quant’altro, durante il venerdì nero si trovano sconti imperdibili da Pandora a Napoli.

Quando inizia il Black Friday 2022 a Euronics Napoli

Per quanto riguarda la tecnologia una delle catene commerciali più importanti a Napoli e in Campania è Euronics Tufano, che trovate nei vari punti vendita a Giugliano, Marcianise e non solo. Qui già da ora ci sono sconti fino al 50% su smartphone, iPhone, pc, Smart Tv e tutto quello che riguarda la tecnologia. Ribassi che aumenteranno nelle giornate di venerdì 25 novembre e del cyber monday del 28. Ma non mancano promozioni anche in altri negozi di elettronica come Trony. Unieuro, Expert e Mediaworld.

Vedi anche:

Black Friday 2022 Campania nei centri commerciali

Veniamo ora ai grandi punti vendita presenti nella citta di Napoli e nel resto del territorio regionale. Ecco dove si potranno trovare sconti durante questo periodo:

Azzurro, il complesso commerciale situato in Via Cupa Cintia con circa 30 negozi che applicano sconti durante il venerdì nero, come ad esempio Decathon , H&M, OVS e molti altri.

il complesso commerciale situato in Via Cupa Cintia con circa 30 negozi che applicano sconti durante il venerdì nero, come ad esempio , e molti altri. Il Vulcano buono, situato a Nola, con oltre 140 negozi per fare shopping a prezzi scontati dal 10 al 50% durante il black friday. Qui trovate negozi come Alcott, Bershka, Calzedonia, Clayton, Douglas, Guess e tanti altri.

situato a Nola, con oltre 140 negozi per fare shopping a prezzi scontati dal 10 al 50% durante il black friday. Qui trovate negozi come Alcott, Bershka, Calzedonia, Clayton, Douglas, Guess e tanti altri. Le porte di Napoli, il centro commerciali perfetto per sfruttare le promozioni in negozi come Yamamay, Golden Point, Camomilla eccetera.

il centro commerciali perfetto per sfruttare le promozioni in negozi come Yamamay, Golden Point, Camomilla eccetera. Campania , in questo caso è un centro situato fuori Napoli, ma sempre in Campania e più precisamente a Marcianise in provincia di Caserta.

, in questo caso è un centro situato fuori Napoli, ma sempre in Campania e più precisamente a Marcianise in provincia di Caserta. Mugnano, centro a Mugnano di Napoli con svariati negozi di abbigliamento e non solo.

Black Friday outlet Napoli e Campania

Infine, per quanto riguarda gli outlet village, trovate sconti che possono arrivare anche al 50% all’Outlet Poggioreale, al Super Outlet a Napoli e al Reggia Designer di Marcianise. Qui i negozi sono centinaia, quindi avete solo l’imbarazzo della scelta.

Ricapitolando, le offerte del black friday durano una settimana e oltre a Napoli, incluse le giornate di venerdì 25 e lunedì 28 novembre 2022. Tantissimi i singoli negozi che propongono sconti su più giorni e su vari prodotti nel capoluogo partenopeo e non solo. Ma potete trovare l’affare giusto nei centri commerciali o negli outlet campani cha abbiamo visto.