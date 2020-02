Borse autunno inverno 2020 – 2021. Le tendenze, i modelli e colori delle migliori marche di borse invernali che sono di moda.

Le tendenze borse invernali 2020 2021 sono già qui. In questo articolo vedrai quali sono i colori e modelli delle nuove tracolle, borse a spalla e borse a mano, a partire dai nomi della moda più cercati, per arrivare a marchi più economici ma senza dubbio molto amati.

Iniziamo a guardare le borse del brand più cercato in Italia su Google, ecco chi è

Borse Michael Kors autunno inverno 2020 2021

Passano gli anni ma le Michael Kors bag in italia continuano ad essere le borsette più cercate sul motore di ricerca, motivo per cui partiamo dallo stilista americano, ricordandovi che queste in foto fanno parte della linea più costosa di Michael Kors.

Tuttavia la collezione di abiti e accessori proposta a New York merita di essere guardata.

Borse Gucci autunno inverno 2020 | 2021

Gucci a livello globale (secondo alcune stime), è il marchio moda più cercato. La mania della doppia G oramai è diventata un virus. Ecco pertanto quali sono le borse autunno inverno dello storico brand italiano fondato da Guccio Gucci

Per questa collezione Alessandro Michele torna al passato, gli accenti vintage d’ispirazione anni ’70 sono presenti su tutte le Gucci borse – quelle a mano, a tracolla, in pelle o in tessuto logato.

Borse Prada donna autunno inverno 2020 -2021

Prada da quanto riporta l’ultimo studio Mediobanca è il più importante gruppo moda in Italia. Le collezioni di Miuccia Prada sono sempre uno spettacolo per quello che la stilista riesce a creare in tema di femminilità. Per quanto riguarda le borse invernali di Prada non ci sono eccessi nelle forme, mentre cambiano i colori. La stilista spazia dai toni neutri a colori brillanti come le borse gialle, verdi o rosse.

Questi secondo alcune ricerche sono i brand più cercati. Però non dimentichiamo i marchi moda parigini e quelli meno cercati, ma che in termini di qualità spesso fanno la differenza. Non tutte amano le omologazioni, molte donne vogliono distinguersi, e qui troviamo molti brand come ad esempio Tory Burch la cui collezione di borse e borsette vanta un buon rapporto prezzo qualità.

Considera questo articolo borse invernali 2020 -2021 in costante aggiornamento. Nel frattempo guarda anche.

Stivali moda inverno 2020 2021