Tra i colori moda inverno 20220 2021 c’è il ritorno del nero, quindi total black dai piedi alla testa. Cappotti, vestiti, scarpe e borse per un look tutto nero e super cool.

Colori moda inverno 2021 nero, come portarlo e come abbinare al meglio il non colore, te lo spieghiamo in queste foto che illustrano le nuove tendenze colore moda della stagione fredda.

Diciamo la verità, nessuno si aspettava che arrivasse una pandemia globale, neanche la moda. E il nero per quanto sia elegante, sofisticato e versatile non è il colore mette allegria, anche se negli anni le varie mode lo hanno trasformato in simbolo di potere femminile

Tuttavia per l’inverno gli stilisti moda ci propongono abiti neri bellissimi da indossare di giorno e di sera. Non resta quindi che guardare le foto di questa guida ai nuovi look total black.

Colori moda 2020 2021: nero tendenze abbinamenti

Per seguire la moda dovresti vestire di con un solo colore dalla testa ai piedi senza farle diventare diventare l’outfit noioso. Ad esempio Saint Laurent suggerisce: abito nero è in lattice abbinato a una cappa di lana e stivali alti aderenti lucidi e neri. La collana nera con maglia dorata unitamente alla cintura in pelle opaca sono gli accessori che completano l’outfit.

Quindi mescolare i tessuti e materiali è uno dei segreti per vestire bene in total black. Tutto nero invece questo completo in maglia gonna lunga cardigan e sciarpa firmato Dolce&Gabbana. Ma con la differenza che la maglia laminata dona luminosità all’outfit.

Niente accessori luminosi ma solo una fibbia sulla mantella spezza il look pantaloni neri dentro gli stivali e maglione a dolce vita proposto dallo stilista americano Michael Kors.

I bottoni da sempre valorizzano un cappotto o un vestiti. La pensa così Chanel che abbellisce questo abito nero in velluto con bottoni argentati sulle spalle.

Il minimalismo caratterizza le creazioni di Jil Sanders. un cappotto nero viene messo in risalto da una sottile cintura in vita e un paio di orecchini a cerchio dorati. I suoi non sono capi instagrammabili ma fatti per durare nel tempo.

Abiti neri e accessori

Spezzare il nero con gli accessori non è un segreto, è una questione di stile. Vediamo chi lo ha fatto meglio Abiti eleganti e intelligenti fatti per lusingare la figura di chi li indossa sono quelli di Victoria Beckham. Qui per spezzare l’abito nero in seta è bastata una cintura in pelle marrone e argento oltre a un paio di cuissard con plateau che non mostrano un centimetro di pelle.

Il rosso e il nero da sempre si combinano bene. Scarpe borsette o guanti, anche di due tonalità diverse di rosso, e per Valentino restano punti fermi su cui giocare con gli abbinamenti invernali.

Comunque le combinazioni per spezzare gli outfit neri sono diverse, ad esempio Luisa Spagnoli nella collezione autunno inverno 2020 – 2021 propone pantaloni e camicia in pelle nera combinati con maglione fucsia, guanti e accessori marroni.

Colori moda autunno inverno 2020 2021: nero e bianco

Appurato che le combinazioni cromatiche tra il non colore e la gamma dei colori abbigliamento è infinita, per arrivare a quelle con il blu o il marrone. Restano invece un punto fermo tutti gli abbinamenti tra i due non colori per eccellenza: bianco e nero, la soluzione senza dubbio più elegante. Ecco una valida dimostrazione di Michael Kors Collection.

Oggi abbiamo visto il primo dei colori moda autunno inverno 2020 – 2021, ma non finisce qui abbiamo altre nendenze moda donna da mostrarti, nel frattempo puoi dare uno sguardo alle ultime tendenze stivali invernali

