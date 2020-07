“Cosa è la moda se non il sogno più grande” E di far sognare le donne Valentino Couture non ha mai smesso. Con questa collezione moda inverno 2020 2021 Piccioli conferma come il sogno diventa realtà. Ecco il video della collezione.





Valentino Alta moda 2020 2021, 16 abiti bianchi

Una collezione quella della maison romana dove tutto è volutamente portato all’estremo, abiti lunghi dai 4 ai 5 metri creati con piume, plissé, organza è di rara bellezza, perché quando si sogna lo si deve fare in grande. Il risultato finale della collezione Valentino inverno è: grazia e leggerezza.

“Volevo mettere al centro le persone, quelle che fanno la moda e che rendono possibili i nostri sogni ” ha detto Piccioli durante la conferenza stampa. Il designer si riferisce alla sartoria di Valentino e alle persone che grazie alle loro mani sono in grado di realizzare da un tessuto un capo meraviglioso, come pochi sanno fare.

La collezione è stata presentata negli stabilimenti di Cinecittà con un filmato realizzato da Nick Knight, (visionario creatore d’immagini), il tutto tra toni freddi buio assoluto dove spiccano i sedici abiti bianchi proposti da Valentino Couture per la moda invernale 2020 – 2021.

Molti di questi abiti per la loro bellezza possono far felice una sposa, una principessa, o la star di turno che alla prima occasione mondana post lockdown potrà indossarli. Tuttavia nulla togliendo alla bravura e fantasia di Pierpalo Piccioli e Nick Knight nel presentare questa collezione in digitale, l’emozione e il sogno si avverano quando puoi vedere da vicino un vestito firmato Valentino, o meglio ancora indossarlo è impagabile.

La collezione di Valentino Couture ha chiuso le sfilate Alta Moda di Parigi tutte create in digitale o presentate attraverso un lookbook moda. Un nuovo modo per raccontare il mondo dell’Alta moda probabilmente uno dei settori più colpiti dalla crisi pandemica da coronavirus