Sfilate collezioni moda donna 2021 2022, date e calendario. Da New York a Londra, Milano e Parigi, tutte le informazioni sulle presentazioni delle nuove collezioni.

Le collezioni moda donna autunno inverno 2021 22 sono già iniziate, molti brand infatti presentano solo sfilate digitali o cataloghi, causa pandemia coronavirus. In ogni caso nei prossimi mesi sarà già possibile capire quelle che saranno le tendenze e gli stili verso cui si avvierà l’abbigliamento femminile.

A partire dalla capitale della moda italiana, ovvero Milano, dove è in arrivo la fashion week, passando per una delle piazze europee più importanti come quella di Parigi. Ma ci sono tante sfilate anche nel resto del mondo per questa stagione.

Ecco quindi quali sono le date degli eventi da segnare in agenda per capire quale sarà il futuro della moda femminile 2021-2022.

Date sfilate collezioni moda donna 2021-22

Le fashion week rappresentano gli eventi più rilevanti per capire le tendenze della moda femminile. Quindi vediamo, in ordine cronologico, quando si terranno le manifestazioni a livello nazionale ed internazionale.

Partiamo da New York, la metropoli statunitense dove le sfilate della NYC Fashion week studio sono previste a partire dall’11 febbraio al 18 febbraio 2021. Dal 15 al 17 febbraio ci sarà anche la FDLA Digital FW 2021, spettacolo seguibile online.

Subito dopo eccoci a Londra, con la London Fashion Week tenuta dal BFC (British Fashion Council) in programma dal 19 al 23 febbraio 2021. La capitale inglese inizierà a farci scoprire le nuove collezioni con un fitto programma di sfilate ed appuntamenti.

A seguire arriva l’attesissima Milano Fashion Week Women’s in programma dal 23 febbraio al primo marzo 2021. La manifestazione prevede 61 sfilate e tutta una serie di altre presentazioni, per un totale di 124 appuntamenti prevalentemente digitali. Questa edizione potrà essere seguita sulla piattaforma online di CNMI.

Pochi giorni dopo sarà il turno di Parigi, la capitale francese che propone la sua fashion week dal 4 al 6 marzo. Dunque nel primo week end di marzo 2021 sarà possibile ammirare il meglio della moda parigina all’interno della Paris Fashion Week tenuta dalla FHCM.

Queste in sintesi le date degli appuntamenti da non perdere tra febbraio e marzo 2021, per le appassionate di moda.

Novità collezioni moda donna 2021

Abbiamo visto che quelle in arrivo sono settimane decisamente interessanti per scoprire le nuove collezioni moda donna 2021-22. Da New York alle più vicine a noi Milano e Parigi, avremo modo di scoprire le ultime novità in tema di abiti femminili. Vediamo allora quali potrebbero essere i marchi da seguire con maggiore interesse.

Ad esempio all’interno delle sfilate della Fashion Week di Milano, ci saranno celebri brand come Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana, Fendi, Luisa Spagnoli, Salvatore Ferragamo, Trussardi, Valentino e tanti altri. In totale i marchi noti sono oltre 60 e sicuramente le proposte intriganti non mancheranno.

Ma CNMI, in collaborazione con Rinascente, sostiene anche i giovani brand del made in Italy. Per questo a Milano, in Piazza Duomo, verrà allestito un pop-up store per offrire un supporto a nomi promettenti come Marco Rambaldi, Sara Battaglia, Fantabody eccetera.

Questo è quanto con le ultime news e le date delle prossime sfilate di moda. Ora non ci resta che attendere l’arrivo delle varie fashion week per apprezzare le nuove proposte e capire quali saranno le tendenze che ci aspettano per il futuro. Nonostante le limitazioni del coronavirus la moda donna 2021 2022 siamo sicuri continuerà a stupirci.

