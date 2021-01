Gigi Hadid, il nuovo stile da mamma moderna è un perfetto mix and match tra abbigliamento low cost e accessori di lusso. Ecco le idee e consigli di stile per una mamma alla moda.

Ci sono poche foto recenti su instagram di Gigi Hadid. La top model legata da anni al cantante Zayn Malik lo scorso settembre ha dato alla luce la sua prima figlia e da allora a parte uno scatto dove si vedevano solo i capelli della bimba non c’è molto. Tuttavia come ogni mamma la giovane modella va a spasso con il passeggino o a fare shopping. Ecco le ultime foto di Gigi Hadi a New York.

Gigi Hadid e il look da mamma alla moda

Celebs e regine, principesse o duchesse sono oggi le nuove icone di stile da cui trarre ispirazione, ma non tutte in realtà vestono con uno stile moderno e facile da copiare per le donne incinta o per chi ha già partorito. Questo invece è adatto a tutte.

Oltre ad aver ritrovato la sua perfetta forma fisica dopo la nascita della bambina, la Hadid lancia qualche consiglio di stile per chi è a caccia di idee ora che siamo nel periodo dei saldi invernali



Come copiare lo stile di Gigi Hadid

Il cappotto in tessuto a quadri che indossa è di Mango ( eccolo in foto), mentre il cappello alla pescatora in shearling di Gigi Hadid è firmato Louis Vuitton. Sempre Mango offre qualcosa di similare.

Gli occhiali da sole sono di Celine, gli sitvali a punta con tacco basso non sarà difficile trovarli cercando su Zalando. Tutto il look si basa sugli abbinamenti cromatici dei toni neutri e di gran tendenza tra i colori invernali, oltre al mix tra abbigliamento low cost e accessori di lusso.

Quindi se questo outfit di Gigi Hadid vi piace, non vi resta che cercare sul sito di Mango o anche tra i saldi 2021 di Zara un cappotto come, il suo e gli stivali invernali scamosciati o in velluto oltre naturalmente ad occhiali sa sole dalla forma ovale

