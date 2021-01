Zara saldi 2021, cappotti, piumini, maglie vestiti, gonne scarpe, borse. Ecco gli sconti offerte e promozioni di Zara donne

I saldi invernali 2021 di Zara partono prima online sull’app e poi a seguire nei negozi a secondo del calendario saldi in Italia che presenta date diverse tra regioni. Ecco intanto cosa è possibile acquistare online da Zara a partire dal 4 gennaio e con quale percentuale di sconto.

Zara saldi 2021 cappotti e piumini

I saldi sugli Zara cappotti donna hanno percentuali di sconto che partono dal 22% e arrivano al 30% massimo. Tuttavia si può scegliere tra cappotti lunghi in misto lana, quelli dalla linea oversize o le pellicce ecologiche. Tra le proposte più classiche e interessanti c’è questo cappotto nero con cintura che vine venduto con uno sconto del 22% al prezzo di € 99,95

A seguire ci sono i piumini, giubbotti e cappoti water repellent. Tra le ultime novità c’è questo capospalla imbottito effetto pelle dalla linea ampia che pagate 69,95 euro scontato, escluse le spese di spedizione.

Zara saldi online vestiti

Per quanto riguarda i vestiti la proposta del gigante della moda low cost si concentra su abit corti e ampi e vestiti midi in maglia, quelli in modello chemisier oltre agli abiti neri effeetto pelle che rientrano tra le tendenze moda 2021. Ad esempio questo abito è uno dei capi migliori del catalogo Zara donne. Lo pagate circa 30 euro scontato.

Gli sconti di Zara sulle gonne invece arrivano fino al 60%. Ci sono quelle corte e quelle midi che fanno parte della collezione in edizione limitata. Questa gonna nera a vita alta e con cintura realizzata in misto lana ad esempio ha uno sconto del 66% da 89 euro iniziali viene messa in vendita al costo di 29,95 euro.

Zara online saldi 2021: stivali

La collezione stivali e stivaletti Zara inverno abbraccia tuttee le tendenze della stagione, dallo stile heritage punk, biker e cowboy o heritage, senza trascurare quelli alti sopra il ginocchio trovate di tutto, anfibi compresi

E infine, completano i saldi Zara 2021 la linea di maglieria, gli accessori come borse e bijoux e la nuova linea di intimo dove è possibile acquissstare pigiami e lingerie a prezzi scontati.

