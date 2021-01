Mango saldi invernali 2021, dai cappotti ai vestiti alle borse e scarpe. Ecco i saldi di Mango Donna. Data e durata degli sconti e promozioni

I saldi di Mango sono partiti online prima dei negozi e con una percentuale di sconto che arriva fino al 50%. Qualunque cosa tu stia cercando dal cappotto alla maglieria alle scarpe ecco tutto quello che è possibile acquistare ora sul sito ufficiale di Mango Donna.

Mango saldi 2021: i cappotti

Lo stile di Mango è totalmente diverso da quello di Zara, quindi se ti piace la moda più sofisticata e similare a quella parigina, questo marchio è senza dubbio più adatto. Prendi ad esempio questi cappotti lunghi dalla linea ampia e realizzati in tessuto misto lana, Li pagate meno di 100 euro.

La pelliccia ecologica è un capo versatile da avere in armadio. Questa presenta il collo doppio e la chiusura con due bottoni davanti. Costa 79,99 euro con lo sconto del 33%

Mango vestiti

Ci sono molti tailleur pantaloni nel catalogo Mango donna 2021, le giacche vanno abbinate con completi spezzati o anche in total black come vediamo in questo bel completo nero cpn pantalone a zampa. Il prezzo scontato della giacca in lana è di € 79,99

Per quanto riguarda i vestiti invece li trovate lunghi in tessuto stampato, a tubino corti, ma non trascurate gli abiti in maglia a trecce con collo alto bello da abbinare a stivaletti bassi così come a un paio di cuissardes. Disponibile anche in color panna, questo vestito costa 39,99 euro scontato.

Mango saldi scarpe e borse

In tema di scarpe trovate tutti gli stivali e stivaletti di tendenzaa della stagione invernale, anfibi compresi. Per quanto riguardaa le borse invece il catalogo di Mango offre molto, ci sono borsette mini quelle in pelle sostenibile o anche borsette stampa coccodrillo dalla linea rigida che ricordano i modelli di Staud. Questa ad esempio costa meno di 20 €.

E infine i saldi invernali 2021 Mango contemplano anche la linea Violeta, oltre alla collezione uomo e bambini. Per quanto riguarda invece la durata dei saldi nei negozi qui avete il calendario con tutte le date

