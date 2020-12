Catalogo Zara inverno 2021, dai cappotti ai piumini ai vestiti alle maglie all’intimo. Ecco cosa c’è di nuovo nel catalogo Zara donna in attesa dei saldi.

Nel catalogo Zara inverno 2021 spiccano capi caldi in lana, vestiti in maglia, cardigan maxi e gilet, oltre agli shorts in lana e ai tanti nuovi capi Zara intimo che il colosso della moda low cost propone nel sito online e nei negozi. In aggiunta a questi body in pizzo, camice da notte lunghe e pigiami ampi e plissettati completano la collezione. Ecco le ultime novità Zara woman.

Catalogo Zara inverno 2021

Questa tuta in maglia color marrone lucido e con pantalone a gamba larga fa parte della collezione Jon Life. Costa 49,95 euro e rientra tra i capi must have secondo la moda di Zara donna.

Sempre in tema di maglieria, maniche a sbuffo, tasche applicate e fiocchi di strass impreziosiscono questo cardigan in color azzurro da abbinare ad paio di pantaloni grigi dalla linea morbida. Il prezzo del cardigan è di euro 39,95

Il catalogo di Zara donne di recente ha lanciato la nuova linea di intimo. Ci sono Body in pizzo, completini in serta o satin, e tutta la gamma di intimo snellente, oltre a camicie da notte e pigiami. La collezione, in termini di colori moda e modelli, è senza dubbio una delle migliori tra i marchi moda low cost di abbigliamento intimo. Ecco un esempio

Cappotti Zara inverno 2021

La linea di cappotti proposta da zara spazia da modelli dallo stile maschile a quelli militare per arrivare a cappotti in lana in edizione limitata. Ad esempio questo cappotto il grigio mélange risponde appieno alle tendenze invernali moda donna 2021. Prezzo: 139 euro

Il giubotto con cappuccio in pelliccia sintetica è uno dei capi più belli della collezione Zara inverno 2021. Si abbina a un paio di pantaloni in lana grigi a una maglia dello stesso colore. Ai piedi stivaletti anfibi o scarpe da ginnastica bianche. Costa 49,95 euro.

Questi sono solo alcuni tra i migliori abiti del nuovo catalogo Zara inverno 2021. Si tratta degli ultimi arrivi che potete acquistare anche online visto che i negozi nella prima settimana di gennaio sono chiusi. Per quanto riguarda i nuovi saldi invernali di Zara, come di consueto sul sito ufficiale già sono presenti sconti e promozioni al 40% ma la data degli sconti cambia da regione a regione. Ecco qui in questo articolo le date dei saldi in cui si potrà fare shopping nel rispetto delle regole anti-coronavirus.