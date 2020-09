Cappotti inverno, lunghi, corti in lana, cappotto con pelliccia, cappuccio, mantelle. Ecco il cappotto donna moda autunno inverno 2020 2021 per ogni fisico.

I cappotti inverno 2020 2021 complici le ultime tendenze moda si adattano perfettamente ad ogni forma del corpo. Il Perché lo scoprirai in questa guida al cappotto più adatto a te. Guarda le foto e scegli quale modello e colore ti piacerebbe indossare.

Vedi anche: Colori moda inverno 2020 2021 tendenze



Cappotti moda inverno 2020 2021 le tendenze

I trend dei capispalla invernali prediligono linee oversize, nuovi cappotti vestaglia, quelli in lana o in vinile oltre al cappotto mantella, quello con pelliccia, e le mantelle con cappuccio. Per quanto riguarda le lunghezze per la moda inverno 2021 torna il cappotto lungo, ma non mancano i classici coat dallo stile maschile abbelliti da bottoni in metallo e il trench coat.

Cappotti 2020 2021 oversize

Un bel cappotto oversize in lana caldo avvolgente lungo o corto è la tendenza moda dell’anno. I modelli più belli arrivano dalla moda di Parigi, per esempio quello svasato di Lanvin è ideale per chi ha fianchi larghi o è in gravidanza. Linea morbida, tessuti di qualità italiana e color cammello per i cappotti Max Mara che resta inevitabilmente tra i marchi preferiti nella scelta dei capispalla invernali. Splendido il cappotto bianco con spalline di isabel Marant.

Vedi anche: Gonne inverno 2020 2021

Cappotti inverno 2020 2021 lunghi

Come abbiamo detto il cappotto lungo sarà il capo da avere secondo la moda invernale. Ci sono diversi colori e modelli ecco i migliori tra cui scegliere. Se stai cercando un cappotto particolare punta su un manteau francese, come vedi anche i modelli più semplici come questo del brand di Parigi Lemaire presentano linee che si fanno notare.

Cappotto lungo dalla linea a vestaglia e collo a rever tutto in realizzato in pura lana per la collezione inverno 2020 2021 di Sportmax

Cappotti con collo alto lunghi vanno aad arricchire la collezione della stilista Stella McCartney. Lo stesso identico modello viene proposto nei nuovi colori moda 2021 come il bianco.

Maxi coat doppiopetto avvitato stile redingote con rever ampi e taglio in vita abbinato a stivali marroni e maglia nera, per Luisa Spagnoli collezione autunno inverno 2020 – 2021

Stivali e stivaletti autunno inverno 2020 2021

Cappotti con pelliccia

Le tendenze moda sono chiare in tema di cappotti, lo stile sartoriale e il trench coat in vinile anche con pelliccia sintetica sono tra must have dell’autunno inverno. Ecco in foto i migliori modelli a partire da quello bianco con collo in mongolia firmato Lanvin per arrivare a trench coat imbottito di pelo di Marc Jacobs.

Mantelle autunno inverno 2020 2021

Già in auge dallo scorso anno, la mantella è il capo più adatto per l’autunno. Tuttavia molti stilisti la trasformano in un capo invernale da combinare con outfit da giorno e da sera. I modelli e tessuti sono diversi, si va dalla mantella in cashmere a quella pesante in lana corta elegante, per arrivare a quella lunga con bottoni.

Cappotti a mantella più corti in color cammello e adatti per i primi freddi sono invece quelli che si possono compare ora nel catalogo Zara autunno 2020.

Cappotti eleganti 2020 2021

Capita spesso di scegliere un capospalla elegante da indossare per le cerimonie o sopra l’abito da sera e la scelta spesso ricade sul cappotto nero. Tuttavia la moda invernale contempla soluzioni che si abbinano a diversi outfit. Un cappotto da giorno ad esempio per Michael Kors può essere combinato con un lungo abito argentato. Resta sul classico Chanel con questo coat dalla linea semplice ma molto femminile. Un lungo cappotto rosso da abbinare all’abito elegante nero è la soluzione scelta da Miu Miu.

Le tendenze cappotti moda 2020 2021 sono queste che hai visto in foto, ma non trascuriamo che la scelta di un cappotto è una spesa talvolta importante motivo per cui aspettiamo sempre i saldi invernali. Comunque a breve troverai i migliori cappotti low cost ad acquistare online. Intanto continua a seguire la moda su Donne sul Web per scoprire le nuove collezioni abbigliamento inverno.

Guarda anche: