Gonne inverno 2021 lunghe o corte, da Zara o Mango, firmate o economiche in lana o che lasciano intravedere, ecco modelli e abbinamenti delle gonne invernali moda che vedrai ovunque.

Gonne inverno 2020 2021, cosa ci riserva la moda? Ci sono modelli per tutte o solo per chi ha coscia lunga, tonica e taglia 40? Scopriamolo insieme in questo articolo che oltre a illustrare le tendenze cerca di andare incontro alle esigenze di donne diverse: quelle alte, basse, giovani cinquantenni o sessantenni. Ecco quindi i nuovi trend da conoscere.

Gonne lunghe inverno 2020 2021 le tendenze

Gonne con spacco e cuissard a vista sono tra le tendenze della moda parigina, che ha proposto alcuni tra migliori modelli della stagione grazie alle collezioni di Saint Laurent e Balenciaga.

Punta sull’eleganza e sullo stile casual il brand Chloé che propone uno stile facile come la gonna jeans lunga con spacco al centro da abbinare con una camicia a quadri. Eleganza e moda per quella blu a pieghe combinata con una camicia bianca e una mantella in tessuto tartan di Celine.

Gonne in pelle 2020 2021

C’è molta pelle per la stagione invernale, dai vestiti ai pantaloni alle gonne lunghe o corte. Ovviamente la soluzione più elegante è puntare su una gonna in pelle lunga o longuette. Ecco due esempi moda: la gonna a tubino nera di Marc Jacobs e la maxi skirt di Loewe, entrambi nere e combinate con outfit total black come dettano le tendenze colore 2021

La tendenza conquista anche Zara gonne che in catalogo tra gli ultimi arrivi propone gonne midi plissettate realizzate in ecopelle

Gonne in lana midi e lunghe

Colorate total black bianche o nere o grigio antracite la gonna in maglia di lana è un capo invernale facile che mantiene sempre la sua eleganza, oltre ad essere un capo molto versatile. Le tendenze tra cui scegliere passano da quelle con spacco a quelle a portafoglio come mostra Anteprima nella sua collezione invernale. Nel mezzo troviamo Dolce&Gabbana che per la moda 2021 punta coordinati in maglia.

Gonne in maglia nei toni dei marroni, anche per il nuovo catalogo Mango donna autunno 2020

Gonne invernali plissettate

Le gonne plissé esprimono femminilità e insieme a quelle a tubino sono il meglio dell’autunno inverno 2020 2021. Tuttavia la moda si divide in gonne pliessettate midi, quelle in tessuto leggero stampato quelle in check con olrlo asimmetrico, vedi il modello di Tory Burch e il tailleur con gonna plissé di Michael Kors

Gonne corte o minigonne

Il dibattito su fino a che età indossare le gonne corte è finito da tempo, una bella donna resta tale anche dopo i 60 anni. Tuttavia certi modelli di minigonne invernali come queste che vediamo in foto sono adatti alle ragazzine, in particolare quella a balza di Versace che sembra pensata per le gambe di Emily Ratajkowski o Bella Hadid. Più facile da indossare è la mini grigia scamosciata d’ispirazione anni ’70 vista da Celine. Punta sulla sensualità Mugler con la micro gonna in pelle a ruota da indossare con stivali sotto al ginocchio.

Le gonne autunno inverno 2020 2021 di tendenza sono quelle che ti abbiamo mostrato in queste immagini. Trovare modelli simili nelle diverse collezioni abbigliamento donna non sarà difficile, basta cercare nei tanti siti online di low cost come H&M o anche nella collezione di O.VS.