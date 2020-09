H&M, ecco la collezione autunno 2020 tra abiti in pizzo ispirati agli anni 30, cappotti e vestiti dalle linee voluminose o con dettagli vintage. Le ultime novità di H&M donna.

H&M autunno 2020 presenta un catalogo con otto pezzi chiave per il guardarobaba invernale, e lo fa con abiti dallo stile vintage rivisitato e realizzati con materiali sempre più sostenibile. A rendere più particolare la collezione sono i due colori moda scelti: il bianco sporco e il nero, quindi, outfit total black, abiti e cappotti bianchi abbinati o combinazioni in black and white. Ecco gli ultimi arrivi del colosso svedese.

H&M Catalogo autunno 2020

Il cappotto sartoriale abbinato ad abiti in pizzo e stivaletti pesanti o da combattimento, sono la massima espressione di un mix tra passato e presente facile da indossare per H&M Fashion. La collezione coniuga infatti lo stile vintage anni 30 e lo stile moderno.

Pizzi volant e una linea oversize abbelliscono questo abito mini da combinare sempre con il cappotto più lungo dalla linea maschile e un paio di stivaletti neri con suola alta. Prezzo del vestito € 19,99

Scollature meno vistose, inserti in pizzo e maniche ampie arricciate sulle spalle o lunghe, vanno ad abbellire i vestiti midi del catalogo H&M donna autunno 2020. Prezzo abito con inserto in pizzo € 19,99, Costa 49,99 euro quello sempre nero con balza e orlo asimmetrico.

Colori Moda inverno 2021 come abbinare il nero

L’intera collezione comprende otto capi tra vestiti e cappotti combinabili, ed è stata realizzata con poliestere riciclato, nylon riciclato e la lana riciclata che provengono da rifiuti tessili, rifiuti di plastica o un mix tra loro – Scrive il gruppo H&M che punta sempre di più alla moda sostenibile.

I vestiti e i cappotti del catalogo H&M autunno 2020 sono in vendita nel sito ufficiale e in tutti gli store del brand. Quindi non vi resta che dare uno sguardo senza pensarci troppo visti i prezzi bassi del brand.