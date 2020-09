TWINSET autunno inverno 2020 2021, la moda donna invernale tra abiti scarpe e borse secondo TWINSET Milano.

La collezione TWINSET autunno inverno 2020 2021 vi veste dalla testa ai piedi. Abiti, pantaloni cappotti scarpe, borse in aggiunta ai bijoux, è tutto quanto si potrà acquistare sul sito ufficiale oltre che nei negozi del brand. Ecco intanto cosa c’è di nuovo.

Twinset 2020 2021

Con una campagna che prende come elemento iconico il cielo, il marchio italiano TWINSET lancia la sua nuova collezione moda donna 2020 2021, ma senza dimenticare mai il DNA del brand diventato famoso grazie alla stilista Simona Barbieri e alle sue combinazioni di pizzi e merletti accostati ad altri materiali.

Da anni la Barbieri non c’è più e il Brand ha cambiato nome in TWINSET Milano. Ecco intanto i primi abiti di questa collezione Si parte con abiti eleganti in georgette con stampe floreali, ideali per cerimonie autunnali o di fine estate.

La collezione propone anche belle abiti con gonne midi svolazzanti e plissettate da combinare con gli stivali alti in pelle sempre di Twinset.

Vedi anche: Stivali autunno inverno 2020 2021

Mantelle in maglia rasata e i look monocromatici nei toni del cammello cosi come gli stlvali invernali in gomma bianca, rientrano tra le nuove tendenze moda 2021 oltre ad essere i pezzi più versatili di questa collezione.

La palette cromatica della linea donna TWINSET punta prevalentemente su toni neutri e combinazioni tra il bianco e il nero, ma non mancano gli accenti di colore come il maglione azzurro che viene abbinato agli shorts in pelle pitonata.

In aggiunta ci sono anche i cappotti lunghi in lana che vengono proposti in una tonalità di verde acceso che vanno ad arricchire la linea di abbigliamento.

A completare la collezione Twinset autunno inverno 2020 2021, sono: le borse i cappelli a falde larghe e collane e orecchini.

Vedi anche: Borse autunno inverno 2020 2021

La campagna moda TWINSET Milano, vede protagoniste le modelle Aya Jones e Caroline Knudsen, entrambi riprese dal fotografo di moda Pierre-Ange Carlotti

Vedi anche: Zara ultimi arrivi