Kate Middleton e la sfilata dei cappotti per un viaggio di due giorni in treno. Ecco le ultime sulla moglie del principe William tra cappotti vestiti e diamanti

Kate Middleton ha una collezione di cappotti invidiabile, sembrano tutti uguali ma in realtà non lo sono affatto. Si tratta di capi dal design impeccabile costosi e firmati, o – per lei creati da stilisti come Alexander McQueen e Catherine Walker Ecco gli ultimi outfit della duchessa di Cambridge in video e foto





kate Middleton i nuovi look della duchessa di Cambridge

I reali inglesi sono stati criticati dal Guardian, che in un lungo editoriale ha messo in evidenza quanto siano stati tutti assenti durante i primi mesi della pandemia da coronavirus. La situazione non è cambiata di molto, ma siamo sotto Natale quindi rispunta anche la famiglia reale.

Prima abbiamo visto la regina Elisabetta, ora è la volta di Kate Middleton che come sempre fa notizia solo per quello che indossa e per le sue acconciature.

Insomma in due giorni di viaggio in treno nel Regno Unito per visitare otto città e ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo alla pandemia in Uk, la Middleton ha cambiato 5 cappotti a iniziare da questo rosso di Alexander McQueen e che è il look più fotografato per gli abbinamenti con sciarpa e gonna tartan.

Per rinnovare invece un cappotto verde elegante firmato dalla stilista Catherine Walker, la Middleton ha aggiunto un collo di pelliccia sintetica. Vi diciamo subito che i cappotti con il collo in pelliccia rientrano tra le tendenze invernali della moda parigina, quindi chi consiglia la moglie del principe conosce bene i trend del momento. Gli orecchini di diamanti pendenti presi in prestito dalla collezione di gioielli della regina Elisabetta completano l’ultimo look di kate.

Secondo quanto riportano i magazine inglesi gli outfit della duchessa di Cambridge sono tutti riciclati, ad eccezione di alcuni accessori tipo le borsette.

Questo è il viaggio dei reali per ringraziare i loro fan durante questo difficile periodo, e per quanto riguarda Kate Middleton la rivedremo quando indosserà il prossimo vestito nuovo o rinnovato.

