Letizia Ortiz e l’ultimo outfit bianco e nero elegante, tra abiti riciclati e una camicia bianca che in meno di un giorno è già esaurita. Le foto del nuovo look easy chic della regina di Spagna.

Letizia Ortiz regina dell’eleganza in Europa. La moglie di Re Felipe di Spagna sfoggia un nuovo outfit per la parata militare del 6 gennaio scorso, e come spesso accade finisce su tutta la stampa internazionale. Vediamo cosa ha indossato di speciale questa volta la regina Letizia e perché il suo outfit è vincente.

Letizia Ortiz outfit e ultime news

Il pezzo forte dell’ultimo look di Letizia di Spagna è una camicia in seta da 150 euro di Maksu (un marchio spagnolo che vende anche online )e che in poche ore è andata esaurita. Si tratta di una blusa con collo alto grandi bottoni neri laterali e chiusura asimmetrica. Insomma un capo versatile adatto per essere combinato con outfit da giorno come un pantalone morbido, o da combinare con quelli eleganti.

Qui Letizia abbina questa blusa a una gonna lunga nera e a una cappa in lana firmata da Carolina Herrera che la regina spagnola ha sfoggiato più volte.

Come accessori scaarpe e borsa made in Spagna. Il resto del look è abbastanza semplice, orecchini di brillanti, e il solito anello che gli hanno regalato le figlie.

Come vestirsi bene come Letizia Ortiz

Uno dei trucchi e segreti dell’eleganza di Letizia di Spagna è quello di non esagerare con i gioielli o cappelli a differenza di altre reali. Naturalmente la regina ha una sua stilista che l’aiuta a scegliere, come anche Kate Middleton. Tuttavia la sua eleganza è dovuta anche al fisico snello e tonico che mantiene nonostante i 48 anni compiuti, oltre al portamento perfetto e regale.

L’altra abilità sta nel combinare capi low cost con pezzi cult firmatissimi. O anche puntare solo sul low cost con pezzi abbinati alla perfezione. Basti pensare alla gonna elegante di H&M vista lo scorso anno, o ancora prima alla giacca mantella di Zara, che ora come ora, è un capo di tendenza del 2021.

Insomma vestire bene a 50 anni senza spendere una fortuna è possibile, e Letizia Ortiz è un valido esempio da copiare. A volte infatti basta una blusa nuova per cambiare un vecchio look, e nei tempi in cui viviamo, riciclo e sostenibile sono le due uniche vere tendenzee da seguire.

