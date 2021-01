Kate Middleton compie 39 anni. 10 li ha passati aspettando di sposare il principe William, mentre in 12 anni ha conquistato le copertine di tutte le testate di gossip mondiali. Ecco cosa ha fatto Kate in 22 anni.

Per Kate Middleton secondo i tabloid inglesi questa è una settimana speciale. La moglie del principe William compie infatti 39 anni il 9 gennaio. E nonostante il Regno Unito sia il secondo paese al mondo nell’elenco Oms colpito dal coronavirus, pronto per il terzo lockdown, c’è sempre spazio per parlare dei reali inglesi. Ecco le ultime news su Kate Middleton.

Il compleanno di Kate Middleton.

Cosa farà Kate il giorno del suo compleanno, che regalo riceverà da suo marito William, cosa farà Buckingham Palace in occasione del compleanno della duchessa ? Sono queste le domande che alcune testate britanniche si pongono. Visto comunque che c’è una pandemia mondiale, forse Kate Middleton passerà il suo compleanno casa con figli e marito.

Cosa ha fatto Kate in 11 anni

La storia di Kate Middleton la conosciamo tutti, ma se proprio avete voglia di leggerla in questo lungo articolo trovate tutto quello che riguarda Catherine, duchessa di Cambridge. Quindi passiamo a cosa è successo dopo le nozze e cosa fa ora Kate.

La moglie del principe William (secondo in linea di successione al trono inglese), dopo il matrimonio ha fatto la madre e continua a farlo, ma è anche una reale e come tale non fa un vero e proprio lavoro, però si occupa di beneficenza.

Qundi, svolge una specie di lavoro molto ben retribuito, visto che tutta la famiglia reale è mantenuta dal popolo inglese. Mentre il suocero Carlo erede al trono, per lei paga i vestiti e altro.

In realtà Kate Middleton il suo più grosso contributo all’economia del paese lo ha dato con gli abiti che ha indossato dal matrimonio in poi, e quando è nata la figlia femmina nel 2015. Basti pensare che allora i media ed alcuni analisti britannici, hanno stimato la nascita di Charlotte in circa un miliardo di euro di ritorno nel tempo.

Oggi la moglie di William (che ricordiamo non ha il titolo da principessa) a distanza di anni continua ad essere una delle donne più fotografate al mondo. E anche se non ci sono notizie, queste vengono create ad arte nel bene e nel male.





Tutto questo ha trasformato questa donna in una vera principessa del gossip. Ma è questa in sintesi la vera storia di Kate Middleton. Una parte della vita passata ad attendere, l’altra con i fotografi accanto perché la monarchia vive di visibilità

Oggi la moglie di William non rispecchia le nuove generazioni, ma è molto seguita. Tuttavia prima di diventare regina dovrà attendere anni.

In conclusione, cosa resta oggi alla 39enne Kate Middleton figli e marito a parte? Una vita dorata distante dalla realtà di un popolo che tra Brexit e pandemia continua a illudersi con i sorrisi della monarchia.

