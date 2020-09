Colori moda inverno 2020 2021. Come abbinare il marrone chiaro o scuro con gli altri colori? Consigli e tendenze dalle ultime novità moda per indossare i colori della terra.

La gamma cromatica del marrone è tra i colori moda inverno 2020 2021 e mostra alcune gradazioni che prevalgono su tutte: il beige, i toni della terra, e l’eterno color cammello per non sbagliare mai. La differenza rispetto al passato la fanno i tessuti e gli abbinamenti.

Vediamo quindi i migliori consigli di stile per combinare questo caldo colore invernale.

Trench coat e mantelle

Trench e mantella sono la tendenza must have dell’anno. L’impermeabile da donna da capospalla per proteggersi contro la pioggia diventa il capo “bello e utile” come dimostra Hermes. Tuttavia il trench beige oltre a tutti quelli in pelle, viene proposto con modelli più femminili, ad esempio con mantellina. La mantella di lana già in auge dalla scorsa stagione invernale, viene reinterpetata secondo i codici dell’eleganza parigina da Balmain Paris

Coniuga invece praticità e moda il nuovo trench della collezione Burberry donna 2020 2021

Colori moda 2021: cappotti donna

Tra i marchi leader in Italia in tema di cappotti c’è senza dubbio il brand Max Mara, la cui collezione mostra cappotti marroni dalla linea a vestaglia oltre ai classici coat corti in color cammello abbelliti da ruches sulle maniche. Comunque sia un cappotto cammello oggi oltre ad essere caldo deve presentare un bel modello, e marchi come Dolce&Gabbana o Versace sanno come farsi notare.

Cappoti Zara cammello o marrone

Inutile nascondere che i brand low cost sono quelli più cercati, e lo saranno sempre di più a causa della crisi economica attuale. Non a caso il catalogo Zara autunno 2020 mostra i primi cappotti invernali in misto lana, corti o lunghi anche in edizione limitata. Li trovate in vendita sul sito ufficiale oltre ai tanti negozi del brand.

Pellicce ecologiche 2020 2021

Siamo tutti d’accordo che se si intende indossare una pelliccia in inverno questa deve essere ecologica. Ormai lo hanno capito tutti i grandi brand tranne alcuni. Qui vediamo i modelli di pellicce sintetiche nati dallla creatività di Stella McCartney, grande protagonista della moda sostenibile, oltre un bel modello d’ispirazione vintage proposto dallo stilista Michael Kors, che da oltre due anni ha rinunciato alle pellicce animali per le sue collezioni.

Colori moda inverno 202021 2021, vestiti e tailleur marroni.

Un tailleur beige o marrone può sembrare noioso, ma non è affatto così dipende sempre dal tessuto e dal modello. Ad esempio Miuccia Prada sa come rendere giovanile un tailleur classico, mentre Kors grazie e alle maniche scampanate della giacca e alla gonna svasata, rinnova un tailleur invernale.

Chi da una diversa interpretazione di come un color cioccolato si combina bene con gli altri colori, è uno degli stilisti amati da Letizia Ortiz: Boss, la cui linea donna come vediamo, diventa sempre più moderna e raffinata.

In tema di abiti eleganti per l’inverno, senza ombra di dubbio la maison Valentino ha dato il meglio con questo splendido abito lungo marrone che sostituisce ill classico nero.

Stivali marroni

Texani, in pelle con tacco alto o basso, lo stivale marrone è l’alternativa al nero con la differenza che talvolta è più facile da indossare. Comunque tra i tanti stivali invernali troviamo quelli scamosciati decorati, lo stivale con tacco basso e gambale alto, ma la migliore proposta arriva dalla collezione Sportmax che aggiunge in catalogo cuissard stretch in pelle eco che avvolgono le gambe come un guanto.

Abbiamo visto come il marrone si colloca tra i colori moda inverno 2021, ma come ben sappiamo i trend abbigliamento e accessori vanno sempre oltre