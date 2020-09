Sivaletti autunno inverno 2020 2021 con tacco, bassi, anfibi. Per la moda in inverno le scarpe di tendenza sono gli stivali con lacci, anfibi, quelli con suola a carrarmato anche con tacco. Scopri tutte le collezioni stivaletti invernali donna

Stivaletti moda autunno inverno 2020 2021

Se stai leggendo questo articolo e perché vuoi conoscere le tendenze scarpe inverno 2020 2021 quindi vuoi essere sempre aggiornata sulle novità moda donna. Come vedrai, ci sono grandi amori che ritornano tipo: gli anfibi, in aggiunta ai tanti stivaletti bassi, con tacco o zeppa.

Ma non vogliamo farti perdere tempo, ed ecco che a seguire troverai foto e dettagli delle calzature invernali di moda. Vedi anche: Stivali moda inverno 2020 2021

Anfibi inverno 2020 2021

Lo stivaletto di tendenza è l’anfibio declinato in diverse versioni e colori. Naturalmente a farla da padrone sono gli anfibi bianchi o neri visti anche da Dior, oltre a qualche variazione sul tema tipo il modello scamosciato con frange o quello color cipria con stringhe colorate.

Lo stivale da combattimento nero come abbiamo detto resta tra i trend must have della stagione con la differeenza che molti modelli presentano anche il tacco alto. Vedi Lo stivaletto di Casadei e gli anfibi della collezione di Patrizia Pepe. La suola alta particolare caratterizza gli stivaletti firmati Vivienne Westwood.

Stivaletti con tacco

Le tendenze degli stivaletti con tacco si dividono tra modelli a punta con tacchi a spillo come gli stivali grigi di Casadei, quelli con tacco a cono e gambale largo di Isabel Marant e lo stivaletto nero con plateau carrarmato proposto da Versace.

Stivaletti bassi inverno 2020 2021

Chi non ama i tacchi sarà felice di sapere che la moda inverno 2021 propone molti stivali con tacco basso e prevalentemente con suola alta in gomma, ne sono un valido esempio la stilista Stella McCartney e McQueen che combina il modello Beatles nero con un abito rosso. Nel mezzo si collocano anche stivali gommati adatti per la pioggia e rivisitati per abbinarli con semplictità a gonne e vestiti. L’esempio migliore in questo caso arriva da Lanvin.

Oggi moda e comodità vanno di pari passo, chi cerca delle belle scarpe che garantiscono il comfort sa che nella collezione scarpe Geox 2020 2021 trova un valido alleato. Ecco i nuovi modelli di tronchetti Geox donna.

Sono realizzati in pelle con punta quadra e abbelliti da una catena gli stivaletti bianchi di Zara collezione autunno 2020

Stivaletti stringati inverno 2020 2021

Oltre gli anfibi la novità dell’anno sono gli stivaletti stringati e gli scarponcini. I modelli di tendenza spaziano dalle scarpe stringate di Elisabetta Franchi con tacco a spillo in metallo e logo adatto per vestiti eleganti, allo scarponcino rosso in camoscio, senza trascurare lo stivaletto con lacci e zeppa di Rochas

Offre qualità e una collezione innovativa Timberlad donna inverno 2020 2021 con la lineaa di stivali Earthkeepers realizzata con materiali biologici, rinnovabili o riciclati.

Quelli che avete visto riassumono le ultime tendenze stivaletti inverno 2020 2021, restano comunque anche i texani così come ankle-boat e tronchetti dallo stile più classico. Comunque se hai voglia di scoprire le altre tendenze moda ecco l’elenco da guardare: