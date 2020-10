Zara ecco la collezione autunno inverno 2020 2021 di Zara donne, vestiti cappotti tailleur stivali e borse in limited edition per il catalogo inverno. Foto e prezzi di tutti i nuovi capi abbigliamento e accessori

Zara 2020 2021 presenta la nuova collezione invernale, e lo fa scegliendo i colori moda di tendenza della stagione: il nero, il bianco e grigio.

Dai cappotti, agli abiti passando per i tailleur con giacca avvitata e gonna, a quelli con pantalone, per arrivare ai vestiti neri drappeggiati, fino agli stivali con tacco e plateau, la nuova linea abbigliamento Zara veste le donne con femmilità ed eleganza. Ecco come

Zara catalogo autunno inverno 2020 2021

Si parte dal cappotto lungo doppiopetto in misto lana con spalle segnate e che è il capo must have della stagione invernale. Costa 199,00 euro ed è già in vendita.

Vedi anche: Cappotti inverno 2020 2021

Trench avvitato con cintura in vita sempre nero, gonna in pelle nera longuette abbinata a una camicia bianca seno tutti capi in edizione limitata. Il prezzo del trench è di 159 euro, costa 99,95 euro la gonna a vita alta con abbottonatura e spacco anteriore.

Tailleur Zara

Punto di forza del nuovo catalogo Zara 2020 2021 sono i tailleur, rigorosamente tutti neri e abbinati a scarpe con tacco calze a rete oltre alle borse invernali sempre in edizione limitata. Il prezzo dei tailleur varia visto che giacca e gonna o pantalone vengono venduti singolarmente. Si va dagli 89,95 euro per i blazer a 79,95 euro per gonne o pantaloni con pinces.

Vestiti Zara inverno 2020 2021

In tema di abiti uno dei capi più belli della collezione è questo vestito midi nero in lana con spalline, drappeggiato e con spacco sul davanti. Si abbina con stivali o scarpe a punta per un outfit invernale più elegante. Prezzo 99,95 euro

Per quanto riguarda gli abiti eleganti della collezione Zara il bianco altro colore di tendenza della stagione viene combinato con il nero per un outfit invernale sobrio e raffinato. Prezzo dell’abito € 99,95

A completare la collezione Zara 2020 2021 sono gli outfit total white e quelli grigi combinati ccon camicette nere, oltre tutta la linea di bijoiux, scarpe e borse.

Protagoniste della campagna FW 2020 21 Zara High Tension sono le top model Van Rompaey, Mona Tougaard, Sacha Quenby e Mika Schneider riprese dall’obiettivo dal fotografo di moda Steveen Meisel.

Vedi anche: