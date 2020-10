Cappotti Zara autunno inverno 2020 2021, ecco i nuovi cappotti invernali di Zara donne: dal cappotto lungo, oversize o con cappuccio, alla mantella con bottoni. Direttamente da Zara online le foto i prezzi e gli ultimi arrivi.

Cappotti Zara, le novità del marchio d’abbigliamento low cost puntano dritti alle tendenze moda donna 2021. Colori modelli e abbinamenti sono infatti ispirati alle varie collezioni viste nelle fashion week. Ad esempio le lunghe mantelle che sostituiscono il cappotto, o il capospalla con bottoni dorati. Chi invece cerca il piumino o un cappotto oversize, tra gli ultimi arrivi del catalogo Zara troverà anche quelli. Ecco le novità di Zara donne.

Cappotti Zara inverno 2020 2021

La mantella è uno dei capi must dell’inverno, e qui in questa nuova collezione la troviamo in misto lana con tasche e bottoni. Costa 139 euro

In edizione limitata questo caldo cappotto lungo nero realizzato in misto lana e con collo a revers. Costa 129,00 euro

il cappotto con bottoni metallici nella moda di Parigi lo ha proposto Balmain, questo di Zara è nero e con revers. Il prezzo è 129 euro e sta bene se abbinato a un paio di stivali alti sempre neri

Cappotto Zara oversize

La linea oversize parte dai treend della moda, Zara reinterpreta la tendenza con un look total black visto che tra i colori della stagione invernale il nero è il must. Il cappotto costa 99,95 euro e considerato il prezzo fateci un pensierino.

Il total black non è l’unico colore moda invernale, ad esempio c’è tutta la gamma cromatica dei rossi incluso il bordeaux come vediamo in questo look monocromatico cappotto con cappuccio e tailleur. Il capospalla costa 49,95 euro.

Cappotti imbottiti Zara

Quando fa molto freddo un piumino o un cappotto imbottito sono i capi più adatti da indossare. Nel catalogo Zara 2020 2021 troviamo quelli lunghi dalla linea classica e i piumini più particolari come questo modello nero effetto vinile con cappuccio e manica con zip. Costa 59,95 euro.

ecco queste sono gli ultimi arrivi cappotti Zara 2020 2021, naturalmente in catalogo ci sono anche modelli sciallati o anche il classico coat cammello a doppiopetto.

