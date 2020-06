Valentino – La sfilata Alta Moda autunno inverno 2020/2021 si terrà a Roma a Cinecittà. A comunicarlo è la maison di moda romana. Ecco le date.

Valentino porta l’Alta Moda a Roma perchè le sfilate luglio a Parigi sono state rimandate a causa del Coronavirus. Tuttavia quello di Valentino Couture autunno inverno 2020 – 2021 sarà uno show di altissimo impatto che coniuga la parte umana a quella digitale.

La Maison Valentino ha comunicato che la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 20-21 sarà presentata attraverso uno show ideato dal suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli in collaborazione con il noto artista britannico Nick Knight.

L’ anteprima della sfilata verrà comunque presentata a Parigi in data 8 luglio, mentre l’evento Live performance si terrà il 21 luglio negli studi di Cinecittà e verrà trasmesso attraverso i canali digital della Maison di lusso romana.

“Saranno in pochi ad essere presenti e solo con adeguate misure di sicurezza” avverte la maison Valentino. All’evento infatti non sono previsti giornalisti stranieri, ma solo addetti al settore italiani.

Così tra lusso, pochi intimi e sicurezza la collezione Haute Couture 2020/ 2021 di Valentino verrà presentata al mondo.

Si tratta di un ritorno a casa per certi versi forzato quello di Valentino, a differenza di Armani che ha deciso di portare l‘Alta Moda a Milano per andare incontro alle attuali esigenze del capoluogo lombardo.

Il calendario dell’Alta Moda estate 2021

Nonostante il Coronavirus nel mondo, il rischio della recessione globale oltre a tutte le proteste in Usa, Parigi non intende rinunciare alle sfilate d’Alta Moda. La Federazione della Haute Couture et de la Mode ha annunciato infatti il suo calendario di sfilate per presentare le collezioni estive del 2021.

Le date previste dalla federazione vanno dal 28 settembre al giorno 8 ottobre. Il programma contempla sfilate dal vivo oltre gli eventi digitali. Comunque ancora non c’è un calendario completo e non è noto quali stilisti prenderanno parte.

