Unghie gel chiare corte, lunghe, nude bianche, pesca e rosa sono questi i colori di tendenza del momento. Guarda le immagini per scegliere i colori degli smalti più adatti alle tue mani.

Unghie gel chiare eleganti e particolari, in inverno, primavera e in estate. Le tendenze moda per una bella manicure sono queste a prescindere dalla lunghezza e forma. Ora non ti resta che guardare le foto che abbiamo selezionato per te e scegliere quale colore di smalto è più adatto alle tue mani.

Unghie gel chiare, quelle bianche

La scelta di portare le unghie dipinte di smalto bianco si divide fra le white manicure semplici e quelle più particolari. Nel mezzo troviamo l’elaganza di unghie gel ombré realizzate con smalti lattiginosi su unghia dalla forma squadrata

Il trend manicure invernali 2020 comprende anche unghie bianche più paricolari dipinte da due nuance di smalti white e french manicure con tiga colorata o nera come vediamo in questa immagine

Le unghie dipinte di smalto bianco spiccano anche sulla pelle chiara. Lo vediamo in questa immagine che mostra l’ultima manicure della cantante Selena Gomez

Le mani con unghie corte possono permettersi qualunque tipo di manicure. Secondo la moda unghie primavera estate 2020 la french manicure bianca su smalto trasparente sarà una grande tendenza anche per l’unghia corta.

Unghie gel 2020 rosa

Il rosa è un colore che noi associamo alla stagione primavera estate, ma per la moda non è così. Le unghie gel rosa si portano a febbraio come ad agosto. Ecco le tendenze secondo i migliori nail artist. Le tonalità dei rosa sono tante per esempio questo nuovo smalto gel della collezione OPI è similare a un rosa antico intenso.

CND Shellac nostra invece come le unghie gel rosa confetto diventano una manicure invernale elegante e di tendenza.

Lo smalto color pesca sarà un grande trend della primavera estate 2020, sostituisce egregiamente i nude beige e si abbina con facilità ai colori di vestiti e accessori.

Le ragazze che amano le nail art, nella stagione primaverile potranno dipingere le unghie con tonalità di smalti rosa più audaci e abbellite da applicazioni metalliche. Una foto d’esempio è questa square manicure vista nel backstage di GCDS®

Unghie gel nude: colori e nail art

Le unghie color carne non sono estive, vanno di moda tutto l’anno e probabilmente sono quelle più belle dopo le unghie gel rosse. Tuttavia scegliere il colore di smalto nude più adatto per il tono della pelle è d’obbligo se si vogliono valorizzare le mani. Ad esempio per le belle unghie a mandorla di Jennifer Lopez il nail artist Tom Bachik ha sceldo uno o smalto nude intenso dai toni beige rosa.

Uno dei colori di smalti color carne più bello è questo nude gel intenso di OPI, perfetto in inverno e primavera

Sofisticate e raffinate le unghie chiare sono quelle che meglio si prestano per realizzare delle bellissime nail art. Ecco l’esempio in foto

Queste sono le 10 grandi tendenze per le unghie gel 2020 chiare, quelle da portare subito e quelle da sfoggiare in primavera. Ma se vuoi scopriere le ultime novità in tema di unghie 2020 e smalti segui Donne sul Web Bellezza

