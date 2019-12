Forma delle unghie 2020, a punta, ballerina a mandorla, ovali o corte. Scopri tra queste immagini le nuove idee e tendenze unghie moda e le forme più adatte alle tue mani se vuoi una manicure perfetta in tutte le stagioni.

Quali sono le forme unghie 2020 che andranno di moda? Le tendenze non hanno dubbi, c’è il ritorno delle unghie a punta, delle ballerine, delle unghie squadrate o a rossetto, mentre quelle a mandorla sono e restano fra i top trend. Nel mezzo troviamo quelle dalla forma tonda, le square manicure e quelle corte.

Abbiamo selezionato le più belle immagini di unghie 2020 a cui puoi ispirarti fin da subito per scegliere la forma delle unghie più adatta alle tue mani.

Unghie a punta

Le più belle unghie dalla forma a punta o stiletto nails di solito presentano lunghezze estreme, ma non è sempre così. Unghie lunghe appuntite possono essere anche molto eleganti dipinte da uno smalto blu notte o nude come queste unghie gel in foto. Qui lo smalto è un nudo rosa molto raffinato e adatto per tutte le occasioni.

Sono molto belle e andranno di moda per l’estate le unghie gel a punta dipinte di smalti scuri neri o anche come questa tonalità bordeaux di Essie

Forma delle unghie 2020, quelle a ballerina

French manicure, unghie gel rosse, smalti nude, rosa e smalti opachi, olre alle nail art spiccano su unghie lunghe dalla forma squadrata che torna fra le nuove tendenze unghie 2020. Insomma, coffin nails e forme squadrate le vedremo in inverno e in primavera estate. Le novità dei migliori nail artist sono le unghie dalla lunghe dalle forme diagonali,( lipstick nails) ad esempio come questa manicure in foto realizzata con due nuance di smalti diversi

Ma mentre le unghie a forma di rossetto proposte durante la moda donna primavera estate 2020 hanno già conquistato tutte le nail addicted di Instagram, le nuove ballerine del 2020 presentano unghie gel lunghe com smalto sfumato come puoi vedere nella foto.

Forma unghie 2020, quelle a mandorla

Non è una novità ma non passa di moda, l’unghia dalla forma a mandorla resta sempre quella più elegante e che valorizza tutte le mani a prescindere dalla lunghezza. Il 2020 vede di nuovo la french manicure fra le tendenze della stagione, però ci sono anche unghie gel rosa come queste realizzate per la collezione di Oscar de la Renta

Se invece vuoi seguire le tendenze unghie inverno 2020 e sfoggiare una bella manicure sulle forme a mandorla, questa nuova french colorata rossa su unghia dipinta di smalto gel bianco latte è quella più elegante del momento.

Unghie corte

Fra le forme unghie 2020 non mancano quelle corte tonde o squadrate. Fare una manicure, una gel nail o una french manicure su unghia corta come mostrano i nuovi trend della stagione è possibile ad esempio per la nuova stagione vedremo amche nairl art decorate così

Mentre per l’inverno puoi mettere tutti i colori di smalto, da quello blu, al rosso al grigio o anche creare una manicure semplice elegante con applicazioni di perle pietre, disegni floreali, o anche portare unghie corte con nail art semplici, french diagonale di moda ora e per tutto l’inverno.

Queste sono le forme unghie 2020 che andranno di moda da gennaio a settembre, naturalmente ti terremo aggiornata sulle altre novità unghie gel e nail art sul canale bellezza di Donne sul Web.

