Unghie gel neutre o nude sono la stessa cosa? Per farti capire la differenza abbiamo selezionato le immagini delle più belle unghie gel su intagram. Ecco quali sono le mani più eleganti con unghie scintillanti.

Unghie gel neutre? I colori di smalti neutri spaziano dalle tonalità di beige, bianchi per arrivare a quelle dei grigi, e trasparenti. Mentre tra i nude si collocano anche tutti smalti rosa chiaro o anche dalle nuance delicate come i lilla. Diciamo che in entrambi i casi con le unghie chiare non si sbaglia mai, e siccome come recita una nota canzone “l’estate sta finendo” puntare un unghie neutre è la scelta giusta per avere delle belle manicure nell’ autunno 2020

Unghie gel neutre a mandorla

La forma delle unghie su qualsiasi mano è determinante è solo una tra tutte rende le manicure più eleganti, quella a mandorla. Lo vedi qui in questa immagine di unghie gel chiare con una nuance di smalto rosa molto delicato.

Unghie gel neutre sfumate

Le nails sfumate sono molto sobrie, se cerchi una maicure elegante questa è quella giusta. Ma per farle bene occorre una nailartist molto brava. Insomma farle a casa non è proprio semplice a meno che tu non abbia una certa praticità nelle unghie gel fai da te.

Unghie gel neutre e french manicure

Le french manicure continueranno ad essere di tendenza anche per la stagione autunno inverno 2020 2021. Si tratta di unghie molto eleganti ragion per cui quelle bianche sono le più adatte alle mani delle spose. Comunque la moda ha cambiato le tendenze unghie, e oggi una french si porta sottile su unghie di qualsiasi forma e lunghezza. ad esempio quelle corte come queste.

Sono a metà tra una french e l’unghia nuda queste manicure alla francese sobrie e raffinate grazie allo smalto bianco lattiginoso e lucido.

Unghie neutre particolari

Sull’unghia dipinta di smalto nude si possono creare delle belle nail art semplici ma d’effetto. Quindi se non ami sfoggiare manicure e nail art eccentriche queste unghie nude con nail art solo su due dita sono quelle più adatte a te.

Unghie gel neutre a ballerina

Le nuance di smalti nude caldi non ti faranno pentire mai di averli comprati e usati. Si adattano a ogni stagione e a ogni forma delle unghie, anche a quelle a ballerina dalla lunghezza estrema come puoi vedere in questa immagine.

Unghie gel neutre perché dovresti provarle anche tu

Le tendenze unghie vanno e vengono, ogni stagione si parla di nuovi colori di smalti mentre lo smalto nude resterà sempre di moda e c’è una ragione, oggi sul mercato puoi trovare diverse nuance di smalti neutri e nudi per ogni colore della pelle. Tuttavia il grande vantaggio delle unghie neutre, oltre all’eleganza è quello di non mettere in risalto i difetti delle mani, rughe o imperfezioni.

L’altro vantaggio di questa manicure è che puoi facilmente abbinaare iòl colore dello smalto ai vestiti eleganti o da cerimonia. Regine, principesse e duchesse insegnano, hai mai visto ad esempio Kate Middleton con uno smalto rosso sulle unghie? No, e siccome la moglie del principe William non ha delle bellissime mani, il neutro è il colore adatto anche per lei. Quindi cosa aspetti a provare anche tu le nuove tendenze unghie gel neutre?

