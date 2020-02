Le unghie ballerina o coffin nails tornano fra le tendenze unghie 2020. Da quelle semplici, alle manicure chiare, scure, sfumate e french. Ecco com e sono le nuove ballerina nails e a chi stanno bene.



Le unghie ballerina 2020 sono sempre lunghe, ma ve ne sono anche di lunghissime, semplici o decorate.

Se invece ti stai chiedendo con quali smalti dipingere le unghie di questa forma, sappi che una ballerina nails si tinge con tutti i colori: dallo smalto chiaro ai colori pastello, alle unghie rosse a quelle bianche, passando per la nuova french manicure e le coffin nails sfumate.

Eccoti le migliori foto e idee da copiare se hai deciso di valorizzare le tue mani con unghie dalla forma ballerina.

Unghie ballerina 2020 chiare

Le coffin nails che attualmente sono di moda mostrano unghie dipinte di smalti chiari, manicure ombré con french, oltre le unghie decorate. Un colore di smalto che piace molto, è il rosa pesca. Ecco l’esempio nelle foto.

Diciamo che le tonalità degli smalti rosa spopolano ovunque e su tutte le forme delle unghie, ma piacciono molto su unghia ballerina dalla lunghezza estrema.

Sempre rosa ma in una nuance più chiara è questa manicure con nail art swarovski solo sull’anulare. Anche in questo caso vediamo unghie lunghissime.

Le unghie ballerine più eleganti sono quelle lunghe ma non troppo e dipinte di smalti nude. Ne è un esempio questa manicure realizzata con smalto gel metallizzato

Unghie ballerina 2020, i colori degli smalti primavera estate

Qualunque tipo di colore si adatta a unghie di questa forma. La scelta fra le tonalità di smalti primavera estate 2020 è tale che consente di dipingere le unghie gel con lacche che vanno dalle tonalità pastello ai colori più scuri per arrivare come abbiamo visto alle varie nuance di smalto chiaro lucido o opaco.

Se non ti piacciono le manicure semplici e vuoi dare maggior risalto alle tue unghie lunghe puoi puntare su una french con due colori di smalti diversi, ad esempio il bianco e il viola.

L’eleganza però vince sempre. Se ami le unghie di questa forma ma non vuoi esagerare con smalti dai colori vistosi, guarda in questa immagine queste belle mani con coffin nails dipinte di una tonalità di smalto nude e valorizzate da piccoli strass vicino alle cuticole.

Le unghie a forma di bara si prestano molto per le nail art o per una french manicure diversa ad esempio quelle animalier come puoi vedere in questa immagine.

Diventano raffinate invece tutte le ballerina nails con l’effetto ombrè (o se preferisci sfumate), semplici o anche decorate con qualche brillantino solo lateralmente sul mignolo e l’anulare.

Unghie ballerina rosse

Il rosso è una tinta che valorizza tutte le forme delle unghie da quelle corte a quelle lunghe. Ma mentre tutte le tonalità di rosa o le nuance di smalti bianchi o nude sono belle da vedere con outfit da giorno, le unghie rosse si adattano per ogni occasione, dalla mattina alla sera.

Unghie ballerina a chi stanno bene

Questa forma delle unghie particolarmente audace piace molto alle donne, ma non è adatta a tutte.proprio in virtù della lunghezza le coffin nails hanno bisogno di unghie lunghe e forti, quelle corte e fragili non sono adatte.

Ma a chi stanno bene? A differenza di quelle a mandorla che si adattano a quasi tutte le mani le unghie ballerina stano bene a chi ha le dita affusolate e mani giovani.

Quindi, se hai le dita tozze e vuoi evitare l’effetto trash, meglio puntare forme tonde o sulle squoval manicure che vanno bene anche per unghie corte, o osare con quelle stiletto che donano anche a chi ha mani paffutelle.

E infine se vuoi provare comunque a vedere l’effetto delle unghie ballerina sulle tue mani puoi sempre tentare con le unghie artificiali autoadesive. Solo provando puoi capire se le coffin nails sono un forma adatta allte tue dita.