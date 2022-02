Tatuaggi sulle dita: 15 idee per tattoo uomo e donna

Piccoli, eleganti e poco costosi. I tatuaggi sulle dita sono amatissimi sia dagli uomini che dalle donne per la loro delicatezza e allo stesso tempo per la loro incisività. Vediamo 15 idee per tatuaggi sulle dita.

1) Mandala

Elegantissimo e anche dal sapore antico, il tatuaggio mandala è misterioso e allo stesso tempo attraente. E’ molto di moda anche tra i personaggi famosi come Rihanna ed è un classico tatuaggio sulle dita.

2) Un rosario

Siete molto credenti oppure siete affascinate dal mondo cristiano? Avere un rosario sempre al dito è un modo per sentirsi protette con stile, con questa idea di tatuaggio.

3) Un insetto

Per i fan del microcosmo, quale parte del corpo migliore del dito per ospitare queste minuscole creature che popolano l’universo?

4) Una scritta

Sia sul dorso delle dita, sia nella parte interna o laterale, una scritta o un nome è un modo per non dimenticarsi mai qualcosa che per voi ha un significato importante.

5) Geometrie

Le geometrie sono finissime e di classe, e soprattutto possono essere declinate in decine di modi diversi.

6) Un numero

Semplice ed efficace, un numero sembra fatto apposta per essere tatuato sulle dita. Può essere romano o arabo, più grafico o più geometrico.

7) Una freccia

Quando volevo indicare una direzione a qualcuno, non serve parlare ma indicarla con la vostra freccia semi-nascosta! Divertente e funzionale, oltre che bella da vedere.

8) I puntini

I puntini sono un must-have del tatuaggio sulle dita. Il loro significato rimane misterioso, ma sicuramente catturano l’attenzione, forse proprio per la loro apparente inafferrabilità. Quello che è sicuro è che si tratta di un tatuaggio poco doloroso e sicuramente poco costoso.

9) Una fede

Cosa c’è di più romantico di tatuarsi una fede sulle dita? Invece di portare l’anello, che per alcuni può essere scomodo, suggellare la proprio unione con un tatuaggio è davvero per sempre.

10) Rune

Ecco un altro tatuaggio per le dita dal fascino arcaico e oscuro. Le rune. Raffinate e di buon gusto, possono avere un significato nascosto che custodite solo voi.

11) Il segno zodiacale

Un classico intramontabile che sulle dita acquisisce tutta la ricchezza del simbolo miniaturizzato.

12) Un occhio

Uno sguardo cattura e ammalia e gli occhi sono lo specchio della nostra anima. Averne uno più non guasta mai.

13) Una saetta

Se avete uno spirito incendiario e focoso, meglio dirlo subito. Un dito tatuato con un fulmine chiarisce subito le idee a chi vi sta accanto, che si guarderà bene dal farvi arrabbiare.

14) Le foglie

Alloro, ulivo, fico: le foglie degli alberi hanno tutte un significato diverso e ci raccontano tanto sulla vita. D’altronde, come diceva il poeta Ungaretti: “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.”

15) Un pianeta

Dalla terra passiamo invece al cielo. Le stelle e i pianeti sono un altro modo per ricordarci che la vita non è altro che un breve passaggio su questa Terra, un globo – ricordiamolo – che fluttua in solitudine nello Spazio infinito.

I tatuaggi sulle dita sono alla moda e costano poco

Anche se piccoli, i tatuaggi sulle dita colpiscono molto più di altri. Perché? Le mani sono, insieme al viso, una delle parti del nostro corpo più esposte. La cura delle mani e delle unghie da secoli ha affascinato uomini e donne, proprio per il loro erotismo e fascino intrinseco. Tatuarsi le dita ha quindi un significato importante, proprio perché si decide di ornare una parte del corpo così espressiva e attraente. Forse un po’ doloroso, perché si tratta di una parte non molto grassa, ma essendo piccoli i tatuaggi sulle dita non fanno troppo male. In più, costano poco, viste le ridotte dimensioni.

Tatuaggi sulle dita e popstar

Anche le popstar infatti amano tatuarsi le dita, che diventano un vero e proprio biglietto da visita per alcune, e per altre lo scrigno di significati importanti. Beyoncé, per esempio ha un tatuaggio sul dito anulare con il famoso 4 in numeri romani, data importante per lei e il marito Jay Z, proprio come se fosse una fede del loro matrimonio.

Sull’indice di Rihanna vediamo invece uno “Shhh” che compare ogni volta che la popstar vuole zittire qualcuno. Quindi anche un po’ di ironia non guasta! Anche un attore come Johnny Depp, appassionato di tatuaggi, si è tatuato l’indice sinistro con un misterioso simbolo. Cosa vorrà dire lo sa solo lui, ma questo mistero non fa altro che accrescere il suo carisma.

