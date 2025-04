Unghie perlate bianche e colorate: i trend più eleganti per l’estate 2025

Unghie perlate 2025: i trend più chic visti su Instagram, tra nude brillanti e smalti perlacei che valorizzano le mani con eleganza e semplicità.

Nel panorama beauty 2025 dominato da social, influencer e nuove collezioni ogni mese, tornano alla ribalta le unghie perlate. Non che siano mai passate di moda, e per questa primavera estate le vedremo nelle nuance brillanti del bianco, nude, rosa pastello e colori ispirati alle perle. Instagram e Pinterest lo confermano: è tempo di luce, riflessi cangianti e texture minimaliste.

Unghie perlate: cosa sono e perché piacciono

Lo smalto perlaceo non è una novità, ma cambia colori e tecniche. Dopo le glass nails, le jelly nails e l’effetto vetro, il finish si fa più soft e portabile. Le unghie perlate 2025 si indossano corte o medio-corte per uno stile elegante, oppure con nail art e molto lunghe per chi segue i trend più audaci da star e social.

Minimal ma di effetto, si adattano a tutte le mani e si armonizzano bene con make-up luminosi e look estivi. A renderle ancora più interessanti sono le nuove formule: vegan, curative, a lunga tenuta e a rapida asciugatura.

I nuovi smalti per unghie perlate

Tra le novità più apprezzate di stagione:

OPI lancia una collezione estiva a asciugatura rapida con toni neutri e finish brillante, perfetta per mani curate in pochi minuti.

Catrice , il brand low cost più seguito in Europa, propone una linea ispirata ai riflessi delle perle, con smalti shimmer e packaging raffinato.

Manucurist Paris, sinonimo di eleganza e formula naturale, punta su smalti nude perlacei che valorizzano ogni carnagione.

Essence , sempre attenta alle giovani beauty lover, propone uno smalto violaceo perla pensato per la collezione primavera estate 2025.



Tendenze unghie estate: i look più copiati

Sebbene i trend beauty siano sempre più globale, i gusti cambiano da paese a paese. In Francia, ad esempio, lo stile resta sobrio: unghie corte e smalti chiari sono ancora sinonimo di raffinatezza. Nei paesi anglosassoni, invece, le nail art lunghe e scenografiche vanno fortissimo, soprattutto tra le under 30.

Ma una tendenza mette d’accordo tutte: il ritorno delle unghie perlate, brillanti ma naturali, abbinate a make-up shimmer per occhi e viso.

E infine nonostante le nuove tendenze unghie estive, è bene ricordare che la scelta dello smalto non deve seguire solo le mode, ma anche il tuo sottotono di pelle. Solo così otterrai mani davvero curate ed eleganti. A questo proposito, dai un’occhiata anche alla nostra gallery con le nuove French e le nail art semplici sul canale beauty di Donne sul Web.