Unghie gel 2023. I nuovi colori unghie invernali per mani spettacolari

Le unghie gel invernali 2022-2023 che vedrai in queste foto ti mostrano le vere tendenze colori e forme delle unghie lunghe o corte. Guarda le novità e come abbinare lo smalto ad abbigliamento e trucco.

Vuoi sapere subito quali sono i colori unghie gel dell’inverno? Preparati a vedere le immagini delle più belle manicure del 2023, quelle che ti rendono le mani chic eleganti e spettacolari a prescindere dalla lunghezza delle tue unghie.

Ma per avere delle nails invidiabili, oltre a curare le tue mani devi conoscere le ultime tendenze dell’anno. Eccole tutte in 35 foto.

La forma delle unghie gel 2023

Se ti stai chiedendo quale forma di unghie va di moda nel 2023 ti diciamo subito che le unghie dalla forma squadrata, le squoval, ovali, quelle a mandorla e ballerina sono la tendenza dell’anno.

Le stiletto nails sono più indicate per chi ha uno stile aggressivo, per le unghie di Halloween, le feste invernali o per andare a ballare.

Unghie gel 2023 i nuovi colori degli smalti invernali

La regola dello smalto scuro sulle unghie invernali almeno per l’inverno 2022 2023 dimenticala. Le unghie pastello rosa o azzurre semplici o decorate, tornano in abbinamento con i colori della moda inverno.

Quindi, se ti vesti di rosa o lilla secondo le tendenze moda e unghie, dovresti scegliere una nuance di smalto più chiaro o simile al colore degli abiti. Ecco come

Se invece vuoi puntare sugli abbinamenti trucco occhi e smalti: sappi che rosa e lilla si combinano anche con l’ombretto azzurro.

Nelle foto a seguire oltre i nuovi colori, troverai: unghie dipinte di smalto bianco, rosso, nero, quelle cromate metallizzate e tutti i nuovi trend moda unghie dell’inverno 2022-2023.

Unghie gel nero

Lo smalto nero si porta su unghie corte così come su quelle lunghe. Sei libera di scegliere tra unghie nere short e unghie lunghe, oppure cavalvare la tendenza della nail art nera lucida con applicazioni oro

Se invece ti piacciono le unghie nere eleganti prendi spunto da questa gel manicure realizzata con il nuovo smalto nero di OPI.

Le unghie gel nere medio corte dalla forma ovale si abbinano con tutto ma stanno bene anche con gli outfit total black come dimostra questa foto.

Unghie a punta nere e rosa

Le unghie lunghe dalla forma appuntita o stiletto nails, piacciono anche se non sono molto comode. Tuttavia per l’inverno 2022- 2023 ci sono nuove idee da copiare. Prendi esempio da questa manicure bicolore per sfoggiare delle bellissime unghie gel a punta.

Unghie gel marrone

Il colore più trendy della stagione è il marrone. Guarda queste unghie lunghe dipinte da uno smalto gel dark brown. Le ha realizzate il celebre nail artist delle star Tom Bachick.

Una nuance color cioccolato sta bene anche su unghie corte dalla forma squadrata.

Lo smalto marrone glitter come questo di Zoya invece, è l’ideale se vuoi una manicure originale ed elegante per le unghie di Natale.

Unghie gel rosa inverno 2022-2023

Gli smalti rosa intenso spiccano su unghie lunghe a punta o a a ballerina, ma le pink manicure invernali più eleganti sono quelle corte con smalti dalle tonalità delicate come ad esempio il nuovo smalto di Chanel

E’ uno smalto rosa molto chiaro quello scelto da Dior per la collezione Couture inverno 2022-2023

Unghie gel bianche

Tra unghie natalizie e quelle di Capodanno, le unghie dipinte di smalto bianco in inverno, in versione french o nail art sono sempre al top delle tendenze.

Per l’inverno 2022 -2023 sono di moda quelle lunghe a mandorla con smalti perlati, bianco intenso semplici o decorate con delle nail art floreali e delicate solo su due dita che puoi fare a casa con gli sticker.

Stanno bene invece su tutte le forme e lunghezze e si abbinano con tutti i colori degli abiti, le nails bianco lattiginoso come queste manicure fatte per Chanel con gli smalti della maison.

Unghie gel rosse inverno 2022 -2023

Lo smalto più facile e chic da abbinare con tutt i colori dei vestiti e cappotti invernali è il rosso vivace o il burgundy.

Tuttavia le qualunque tipo di smalto e sfumatura di red tu scelga, le unghie gel rosse restano le più eleganti di sempre e le più adatte per tutte le occasioni soprattutto in occasione delle feste invernali.

Tra le nuance di tendenza non dimenticare anche tutti i rossi di OPI Infinity Shine che resta lo smalto più venduto e ti consente una manicure fai da te a lunga tenuta.

Il Cherry Apple di Shellac è una nuance di rosso che non passa mai di moda ed è particolarmente adatto per le unghie invernali. Per trovarlo devi comprarlo online su Amazon dove puoi vedere anche tutte le altre marche di smalti gel.

Unghie gel perlate o metallizzate

Queste unghie gel perlate prendono spunto dalla glazed donut o beigne glacé (in francese) che Hailey Bieber ha reso popolare la scorsa estate.

Diventano bellissime su unghia dalla forma a mandorla e ti basta uno smalto gel bianco metallizzato per realizzarle. Tra le lacche che puoi scegliere per unghie stile Bieber, questo smalto bianco perlato vegan e Cruelty Free di Nails Inc è tra quelli più luminosi. Lo trovi in vendita online A fare lo smalto scintillante più bello dell’inverno ci ha pensato Hermes Beauty quando ha presentato la collezione moda invernale. Guarda in questa foto come le unghie brillano anche sulla pelle scura.

Unghie viola gel 2023

Le violet nails le vedremo anche per l’inverno 2023. I colori degli smalti spaziano da un viola classico come quello di OPI a shade più scure

Tra quelli scuri ci sono quelli color prugna glitter che puoi portare su unghie di tutte le lunghezze.

Pensato per fare brillare le unghie come gioielli, lo smalto Violet di Hermès beauty è la tonalità più bella dell’inverno 2022-2023

Unghie gel glitter

Oltre a tutti gli smalti invernali metallizzati tra le tendenze unghie invernali non macano anche unghie glitterate oro, argento o colorate da sfoggiare di giorno e di sera.

Tra le novità come vedrai in questa immagine, ci sono le french manicure con la lunetta glitter su smalto nude.

E infine, il trend più forte dell’inverno 2022-2023 sono le unghie cromate oltre a quelle metallizzate, anche se con le nude nails non sbagli mai.

Noi ci fermiamo qui, ma se vuoi conoscere le ultime novità unghie e smalti torna a trovarci sul canale bellezza di Donne sul Web, nel frattempo guarda anche: