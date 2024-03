Ci sono 70 nuovi colori unghie 2024 per la primavera estate. Guarda le immagini e scegli quello più adatto a te

I colori unghie 2024 della primavera-estate si distinguono per l’ampia varietà di tonalità degli smalti. Tuttavia, nonostante il fatto che, durante la bella stagione, le unghie dipinte con smalti pastello siano un must, i colori degli smalti per la primavera-estate 2024 includono anche nuance scure.

Dall’altra parte, invece, c’è un ritorno alle unghie corte, squadrate o rotonde, dallo stile minimalista che si esprime in manicure curate con smalti rosa, unghie gel trasparenti, french manicure, smalto rosso su unghie corte e nail art semplici con righe, lettere su unghia neutra o bianche e nere.

Nella foto le manicure create per la collezione di Michael Kors primavera estate 2024.

Queste sono le nuove tendenze unghie 2024 secondo i migliori nail artist

Colori unghie 2024: smalti primavera estate

Tra i colori di smalto che vanno per la maggiore, troviamo una gamma che spazia dai toni neutri e delicati a quelli più vivaci e decisi. I neutri sofisticati come il nude, il beige o il rosa, grazie alla loro versatilità, restano tra le tendenze top della stagione e si combinano anche con altre nuance.

Vedi la nuova collezione OPI Your Way che include 24 tonalità di smalti gel o a lunga durata Qualche esempio? Lo smalto cremoso beige lucido e quello abbronzante brillante.

Smalti nude cremosi nelle tonalità dei beige anche per la nuova collezione Catrice

Smalti effetto gel e 28 nuance fra cui scegliere per la collezione gelPOCKET di deBBY Tra i nude c’è questo rosa perlato perfetto per chi ama le unghie chiare eleganti.

La tonalità delicata e sofisticata dello smalto vegan Essie Ballet slipper lo ha reso uno dei più venduti da chi sposa la tendenza delle unghie chiare neutre o dai colori quasi naturali. In Vendita su Amazon

Per seguire il trend delle unghie gloss questo smalto rosa della collezione Essence primavera estate 2024, garantisce manicure curate effetto naturale.

Sul fronte opposto, emergono le tonalità audaci. L’albicocca, il verde, il giallo o il rosa intenso e gli smalti sono i nuovi colori per le unghie estive 2024

Allo stesso modo, lo smalto metallizzato o shimmer resta una scelta raffinata per chi desidera unghie moda senza rinunciare all’eleganza. Tra quelli più venduti c’è quello cangiante ad asciugatura rapida di Rimmel.

Gli smalti metallizzati e glitter, sono moda che continua dallo scorso anno destinata a restare tre le ultime tendenze, Azzurro, rosa, argento metallizzato effetto velluto, arancio e bronzo sono solo alcune delle opzioni tra i colori unghie 2024 che aggiungono un tocco di glamour a qualsiasi outfit.

Per le amanti del classico che non passa mai di moda, il rosso continua a essere una scelta intramontabile. Le tonalità dei colori unghie 2024, vanno dallo smalto rosso chiaro, al ciliegia brillante fino al rosso scuro.

French manicure

Le unghie French, o “manicure francese“, restano tra le nuove tendenze unghie del 2024, ma vengono rivisitate e combinano la base neutra gloss con le punte bianche o colorate nei toni pastello, ma non solo. Ci sono anche decorazioni di nail art, semplici o più sofisticate, in 3D e micro french reinventate come queste create dalla famosa nail artist Julie Kandalec per la collezione di Staud SS 2024

Smalti rinforzanti per unghie

Infine, oltre i colori unghie 2024 non dimentichiamo l’importanza della cura delle unghie come parte integrante della beauty routine. Prodotti nutrienti e rinforzanti sono essenziali per mantenere le unghie sane e forti, in particolar modo se si è abituate alla manicure fai da te o se le unghie sono rovinate dopo il semipermanente. A questo ha pensato il Brand Deborah Milano con una nuova linea di smalti curativi.

In conclusione, le tendenze per i colori unghie 2024 puntano sulla diversità e lo stile personale attraverso una vasta gamma di scelte cromatiche, dalle più delicate e naturali a quelle più audaci.

Per conoscere le ultime novità su unghie e smalti continua a leggere su Donne sul Web Beauty.