Moda estate 2022. 9 vestiti bianchi per donne eleganti

Tra i colori moda estate 2022 ci sono i vestiti bianchi. Si può scegliere di vestirsi in total white o di combinare il bianco con accessori neri, dorati o colorati. Ecco quali sono i modelli di abiti e tailleur bianchi più belli ed eleganti da sfoggiare per le occasioni, in città e vacanza.

Moda estate 2022 vestiti bianchi

Vestire di bianco a tutte le età e a prescindere dalle forme del corpo. Sono queste le tendenze moda estive, e lo dimostra Valentino Couture che smentisce con questo elegantissimo abito il vecchio detto che: “ll bianco ingrassa” Quindi, se hai una taglia curvy prendi spunto da queste foto e non rinunciare al colore più elegante dell’estate.

Come saprai le combinazioni con il bianco sono diverse, l’abbinamento più chic però è sempre quello con il nero. Qui hai un valido esempio di come abbinare black e white: i bottoni le scarpe e la borsa nera, spezzano con raffinata eleganza lo chemisier white.

La stilista del bianco per eccellenza è stata Laura Biagiotti. Oggi la casa di moda romana è gestita dalla figlia Lavinia che nelle collezioni moda non dimentica il Dna della maison. Per l’estate ci sono abiti bianchi plissettati combinati con blazer e scarpe e borse con con stampe floreali.

Pensata invece per le occasioni è la tuta total white con grande fibbia dorata firmata Carolina Herrera. Ai piedi scarpe oro.

Tailleur bianchi

Indossare un tailleur bianco estivo in città per andare al lavoro o per un appuntamento è sinonimo di eleganza rilassata. Tra le proposte più belle c’è il completo di Ralph Lauren con pantaloni a pannelli che scoprono le gambe e giacca avvitata. Bastano un paio di sandali e degli orecchini lunghi per cambiare l’outfit.

La moda estate 2022 contempla pantaloni e gonne a vita bassa. Tutto il peggio degli anni 2000 è tornato tra i trend must have di stagione, ma nessuna donna elegante (a prescindere dall’età), si vestirà in quel modo. Ecco l’esempio di Laura Biagiotti in tema di tailleur pantaloni bianchi.

Abiti bianchi in pizzo e merletto

Per la serie “ogni tanto ritornano” riecco anche abiti lunghi in pizzo e merletti con maniche ampie a palloncino. Nella foto l’outfit in cotone proposto da Luisa Spagnoli per l’estate 2022

Abiti bianchi lunghi eleganti

Se sei alla ricerca di un vestito estivo lungo elegante adatto per la sera o perché hai deciso di sposarti con un vestito da sera particolare senza rinunciare al bianco, la moda parigina di Chanel suggerisce abiti lunghi in raso avorio abbelliti da dettagli gioiello.

Vestiti bianchi per il mare

Alle vacanze pensa invece Elisabetta Franchi, la cui collezione presenta completini bianchi e vestiti bianchi lunghi aderenti e traforati. Decisamente più adatti per sfoggiare un outfit di moda al mare o in crociera.

Questi che hai visto sono solo una selezione di abiti bianchi scelti per donne eleganti di tutte le età che non si fanno condizionare dai trend moda, ma esigono il meglio per i loro outfit. Tuttavia se vuoi risparmiare qualcosa di bianco elegante si può trovare anche dai soliti Zara e Mango, in alternativa se vuoi risparmiare ti conviene attendere i saldi estivi, anche se il bianco come il nero, sarà sempre di moda e si può essere eleganti senza spendere una fortuna.