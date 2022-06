Bermuda e shorts. 7 modelli che stanno bene a tutte (o quasi)

Bermuda e shorts donna quali sono i modelli più belli e quelli da indossare in città o in vacanza? Guida alla scelta di un paio di pantaloncini corti per donne, a chi stanno bene e come indossarli dopo i 50 anni

Per comprare i bermuda e gli shorts bisogna prima conoscere le tendenze moda estive per andare sul sicuro, onde evitare di acquistare qualcosa che non ci piace quando ci guardiamo allo specchio. Con questa mini guida ti aiutiamo a scegliere un paio di calzoncini corti a prezzi economici a prescindere dalla tua età.

Bermuda Zara donne

Tornati di moda bermuda e short sono tra i must have della stagione calda, ma siamo proprio sicure che quelli di Zara che stanno bene a tutte? Nel catalogo online troviamo prevalentemente modelli corti anche abbinati con giacca o gilet come questo che vedi in foto Costano 29,95 euro.

Gli shorts eleganti invece li troviamo bianchi abbinati con una giacca oppure con bottoni dorati laterali. Il prezzo è di 25,99 euro.

I bermuda più lunghi quelli al ginocchio da Zara online sono solo quelli in denim o bianchi a vita bassa o alta arricciati alla vita. Costano 25,95 euro e si abbinano con top o camicie.

Bermuda shorts Mango donna

La linea di pantaloni corti di Mango è più elegante di quella di Zara. Si tratta infatti di modelli adatti a donne di età diverse e per tutte le taglie. Tra i bermuda più adatti per donne eleganti c’è questo color kaki lungo da abbinare alla giacca estiva uguale. Costano 39,95 euro i pantaloncini, mentre il blazer ha un prezzo di 69,99 euro.

Facile da indossare anche questo completo camicia e bermuda a vita alta in misto lino azzurro. Gli shorts hanno un prezzo di 29,99 euro. Stesso costo per la camicetta corta da annodare davanti.

OVS catalogo estate: shorts

Bermuda e calzoncini a prezzi più economici si possono trovare da Oviesse che in catalogo presenta oltre 120 articoli. Tra i migliori modelli di pantaloncini da donna ci sono quelli a vita alta in lino e viscosa che ganno parte della linea Piombo. Il prezzo è di 29.95 euro.

Per chi non vuole scoprire le gambe c’è il classico bermuda arricciato in cotone nei tre colori facili dell’estate: il nero, bianco o blu. Costano meno di 20 euro

Bermuda e shorts La Redoute

Nel sito ufficiale di La Redoute ci sono già i saldi estivi, quindi vi consigliamo di dare uno sguardo. In particolare trovate pantaloncini di varie lunghezze in denim, oltre a quelli in cotone e quelli premaman. Tra i modelli più eleganti stile francese, c’è questo bermuda rosa antico firmato da Costance Gennari fondatrice di The Socialite Family e – che sembra una pantagonna.

In alternativa trovate diverse soluzioni a prezzo più economico.

Questi sono i modelli di pantaloncini moda che possiamo trovare a prezzi economici nei nezozi o online, ora vediamo invece i consigli.

A chi stanno bene shorts e bermuda.

I pantaloncini corti a vita alta stanno bene anche a chi è bassa, di contro il bermuda lungo e largo non è adatto. Chi non ha problemi di altezza, invece può indossare tutte le lunghezze. Tuttavia, siccome parliamo di pantaloncini estivi meglio indossarli quando le gambe sono abbronzate.

Come indossare gli shorts a 50 anni e dopo

Le regole di stile scritte secondo le età sono superate. I 50 anni di ieri sono i 40 di oggi e i le sessantenni sono le nuove cinquantenni o “baby boomer“. Quindi se avete voglia di indossare un paio di pantaloncini estivi, fatelo ma con qualche accorgimento, evitate quelli troppo corti in città e puntate su modelli più sartoriali da abbinare ad un paio di scarpe con tacco basso o sandali.

E infine, indossare gli shorts o il bermuda è una questione di gambe e di forma del corpo, e se tutte le donne comprese quelle più giovani dovessero rispettare le regole di stile che impongono di non mostrare cellulite cedimenti della pelle e accumuli di grasso sulle cosce, allora nessuno dovrebbe indossare gli shorts, neanche le ventenni..

Ma oggi non è più così, pertanto scegli tra quelli che ti abbiamo proposto i modelli più adatti per te a prescindere dall’età, ma fallo in base al tuo stile personale.