Letizia Ortiz shorts e minigonna. Gambe perfette a 50 anni. Foto

Letizia Ortiz a Palma in abito mini Zara e shorts mostra gambe belle e toniche nonostante i isuoi 50 anni. Foto e ultime news Reali di Spagna

Letizia Ortiz regina di Spagna compie a breve 50 anni ma ha un fisico invidiabile, in particolare le sue gambe mostrano che l’età oramai è solo un numero. Ecco le ultime foto della regina di Spagna

Letizia Ortiz ultime news

La famiglia reale spagnola ha trascorso come di consueto le vacanze a Palma di Maiorca tra eventi ufficiali e tempo libero. Re Felipe e la regina Letizia prima di lasciare Palma e partire per le loro vacanze segrete hanno fatto un giro dell’isola insieme alle loro figlie, Leonor e Sofia.

A monopolizzare l’attenzione però è ancora Letizia Ortiz che dopo una serata con figlie e suocera dove ha indossato un vestito mini di Zara che mette in mostra le sue gambe perfette, questa volta la regina ha stupito tutti con gli shorts mini di Pimkie mostrando così gambe toniche e lisce, ma non solo.

Regina anche nello stile, Letizia Ortiz è probabilmente la regnante europea più elegante ma anche più capace a mixare capi low cost. Gli shorts che indossa in queste foto costano 10 euro, più costosa invece la camicia di Hugo Boss.

Certamente anche lei ha una sua stlista personale che l’aiuta a scegliere come abbinare i capi, ma c’è anche da dire che la moglie di Re Felipe VI può indossare tutto ciò che vuole grazie al so corpo tonico e snello nonostante abbia quasi 50 anni, età in cui molte donne vanno in menopausa.

Cosa fare per avere un fisico asciutto come Letizia Ortiz

La regina spagnola è una fanatica dell’alimentazione sana, inoltre non beve alcolici, non fuma e soprattutto fa molto sport, ovvero eserczi mirati con il suo personal trainer. Già in passato molti si sono chiesti come faccia ad avere le braccia così toniche, la risposta è semplice: frutto della fatica e di una buona alimentazione. Quindi niente creme miracolose per il corpo.

Queste le ultime news su Letizia Ortiz ad agosto 2022