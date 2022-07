Letizia Ortiz regina di Spagna positiva al Covid

Letizia ortiz è risultata positiva al Covid mentre si trovava a Barcellona. Le ultime su Letizia di Spagna.

“La regina Letizia è positiva al Covid ma sta bene” A darne notizia è il palazzo reale in un breve e sintetico comunicato inviato a tutti i media che seguono la famiglia reale.

Letizia Ortiz ultime news

La Regina di Spagna ha scoperto di essere positiva durante la visita a Barcellona per il premio della Fondazione Principessa di Girona consegnato dalla figlia Eleonor, futura regina di Spagna

Non è noto infatti se Letizia Ortiz abbia avuto sintomi o si trattava di un semplice controllo dopo aver partecipato al premio in splendida forma e – che come sempre aver catturato l’attenzione dei media grazie al suo splendido vestito blu da cerimonia, oltre al suo trucco perfetto e la nuova acconciatura.

L’unica cosa certa è che per ora la moglie di Felipe VI non potrà essere presente all’udienza che si svolge ogni mercoledì a Palazzo Zarzuela.

Insomma da quanto sembra Letizia Ortiz non dovrebbe avere sintomi particolari. La regina è vaccinata, ma la nuova variante questa volta non fa distinzioni tra vaccinati e non, anche se i sintomi ovviamente non sono gli stessi.

Vero è che per Letizia di Spagna impegnata prima al vertice Nato che si è tenuto a Madrid e in seguito al premio, oltre la sua fitta agenda, la probabilità di contrarre il Covid è alta.

Già lo scorso febbraio era risultato positivo suo marito Felipe che ha dovuto isolarsi per due settimane. A a maggio scorso invece è toccato alla Regina Sofia che dopo pochi giorni è tornata in forma.

Insomma il coronavirus non fa differenze sociali, per ora è toccato a Letizia Ortiz, ma prima di lei, anche Charlene di Monaco oltre alla Regina Elisabetta sono risultate positive al Covid 19.

