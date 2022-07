Leonor e Sofia, il futuro luminoso della monarchia in Spagna

La principessa Leonor figlia di Felipe VI è la futura regina di Spagna, già oggi a soli 16 anni dimostra di avere le idee chiare, ma accanto a lei ci sarà sempre la sorella. Ecco perché.

Leonor di Spagna la prima figlia di Felipe e Letizia Ortiz, oggi Principessa delle Asturie è l’erede al trono di una delle più importanti monarchie europee. La giovane figlia dei reali spagnoli ha solo 16 anni ma già è in grado di parlare 4 lingue e conosce quale sarà il suo destino e il ruolo che gli spetta.

Tuttavia la giovane viene spesso fotografata insieme alla sorella, anche quando si presenta da sola alle occasioni ufficiali come ha fatto di recente ai premi Princess of Girona.

A tutto comunque c’è una spiegazione Ecco perché le due figlie di Felipe saranno sempre legate

Leonor e Sofia chi sono le principesse della Spagna

Leonor di Spagna prima figlia di Felipe dei Borboni è la principessa ereditaria ed ha 16 anni

L’infanta Sofia è la secondogenita di Letizia e Felipe di Spagna, quindi seconda in linea di successione al trono. Sofia ha 15 anni ed è già una bella ragazza più alta più della madre e della sorella.

Le due ragazze hanno ricevuto la stessa educazione scolastica e, secondo quanto riferiscono le fonti spagnole accreditate alla Casa Reale non ci saranno differenze neanche in seguito.

Attualmente l’erede al trono è in vacanza in Spagna dopo il suo primo anno di Collegeall’UWC Atlantic nel Regno Unito. Ma le vacanze di una reale comportano anche impegni istituzionale come incontrare i membri della Fondazione Gerona e di cui Leonor è principessa.

Gli impegni istituzionali della futura regina di Spagna includono anche incontri senza i genitori come quello dello scorso 3 luglio a Barcellona prima della cerimonia del Premio Principessa di Girona dove Leonor era accompagnata dalla sorella Sofia.

Leonor e Sofia e il futuro della Monarchia Spagnola

La monarchia spagnola rispetto a quella inglese è totalmente diversa e più moderna come lo sono le altre monarchie europee. Nel caso della Spagna Felipe e Letizia hanno cresciuto le figlie senza fare alcuna distinzione, e l’infanta Sofia è destinata a seguire la sorella ed ad essere al suo fianco, nonostante il ruolo diverso.

Insomma il futuro della monarchia spagnola è nelle mani di Leonor futura regina ma in parte anche di Sofia.

Vedi anche: Leonor di Spagna come si veste una futura regina