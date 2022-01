Letizia Ortiz in Valentino vintage che non sembra vintage

Letizia Ortiz tira fuori dall’armadio della suocera un vestito vintage di Valentino che sembra nuovo. E’ un abito del 1977.

La regina di Spagna Letizia Ortiz indossa una splendida creazione di Valentino che apparteneva alla suocera e fa centro. L’abito era della regina Sofia che lo ha indossato nel 1977 durante una serata di gala in Germania. Ecco le foto.

Letizia Ortiz ultime news

“La regina indossa finalmente un capo di Valentino” scrive la stampa spagnola e che conferma i buoni rapporti tra moglie di Felipe VI e sua suocera. E nonostante le testate di gossip continuano a scrivere che tra suocera e nuora “non corre buon sangue” i media in Spagna dicono il contrario.

Il fatto che Letizia vada a rovistare nell’armadio della Regina Sofia, viene infatti considerato come un gesto di cordialità e rispetto.

Tuttavia c’è da dire che gli abiti vintage sono tornati di gran moda, e la regina di Spagna che è ben nota per la sua eleganza, è sempre stata molto attenta alle nuove tendenze.

L’abito vintage di Letizia Ortiz

Si tratta di un vestito lungo in rosa e verde con le maniche velate leggermente a sbuffo e ricami di fiori rosa e foglie dello stesso colore della gonna a pieghe e una cintura sempre in rosa. Colori che Valentino mescola con sapienza e abilità ancora oggi, quando presenta le sue collezioni Couture.

Praticamente è l’abito perfetto per la sera così come per le cerimonie. Insomma si tratta di una creazione alta moda che tutto sembra tranne che vintage nonostante sia stato realizzato 44 anni fa.

La moda però è ciclica, e oggi chi possiede i vestiti di ieri prima in buono stato, dovrebbe usarli magari rinnovandoli con gli accessori. Ad esempio nel caso di Letizia Ortiz, la regina di Spagna che non ama esagerare con i gioielli, ha abbinato degli orecchini verdi che richiamano il colore della gonna.

Un vestito vintage come quello di Letizia oltre ad essere di tendenza, vale comunque un patrimonio, pertanto se dovete comprare un abito importante, date uno sguardo alla moda del passato nei tanti negozi e nei siti online che vendolo abbigliamento vintage.

VEDI ANCHE: I Marchi moda preferiti della regina di Spagna