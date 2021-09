Letizia Ortiz, i 49 anni della reale più elegante in Europa

Letizia Ortiz compie 49 anni, è lei la donna più elegante in Europa? Forse, ma sicuramente è la più intelligente ed ha un fisico invidiabile. Le ultime sui reali di Spagna.

Il concetto di eleganza è soggettivo e troppo spesso viene associato solo ai vestiti che indossi. Ma l’eleganza è qualcosa che hai dentro o impari nel tempo. Ne è una valida dimostrazione la 49enne Letizia Ortiz regina di Spagna. Ecco perché molte donne la imitano e alcuni media la considerano la royal più elegante in Europa.

Letizia Ortiz a 49 anni tra forma fisica e vestiti

Premesso che questa non è una classifica e non è una gara tra le reali più o meno eleganti, bisogna comunque riconoscere che Letizia di Spagna ha un fisico che molte donne alla sua età, (già magari in fase di premenopausa) vorrebbero avere. In aggiunta c’è la disinvoltura innata con cui la moglie di Felipe di Spagna si presenta nelle occasioni pubbliche.

Se a questo andiamo ad aggiungere l’eleganza e soprattutto un cervello intelligente, il quadro e completo. Tuttavia in passato di Lei si è detto di tutto, tra ritocchi estetici e carattere, Letizia Ortiz è stata oggetto infatti di molte critiche da parte dei magazine del gossip.

Vedi anche Letizia Ortiz 10 cose che nessuno sa di lei

Da anni però la musica è cambiata, soprattutto da quando il 18 giugno 2014 è diventata regina di Spagna. Da allora la moglie di Felipe VI è la testimonial più importante dei marchi moda spagnoli. Praticamente qualunque cosa indossi finisce in poche ore.

Letizia Ortiz, i 15 marchi moda preferiti della regina di Spagna

Letizia Ortiz figlie e lavoro

Considerata madre esemplare per come ha cresciuto e continua ad educare le due figlie, (in particolare l’erede al trono Leonor), Letizia Ortiz a differenza delle altre reali, (ad esempio quelle inglesi, vera ossessione dei media tutti) è una donna che ama essere impegnata e lavorare per il suo paese.

▶️Vídeo de la Reina en la Inauguración de la 80ª @FLMadrid que, tras un año de ausencia, reúne de nuevo en el Parque del Retiro a librerías, editoriales, distribuidoras, autores y toda la sociedad lectora. #FLMadrid21 #LaFeriaDelReencuentro

➡️https://t.co/ckHWhbljhZ pic.twitter.com/FY4EOAf5Xv — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 10, 2021

Per questo la regina di Spagna riceve anche uno stipendio. Tuttavia il segreto della sua eleganza è nel suo modo di essere, e questo fa la differenza. Qundi a prescindere da cosa indossi che siano abiti firmati o vestiti low cost, Letizia Ortiz resta la reale più elegante in Europa semplicemente perché non finge, ma è sempre sé stessa nonostante i fotografi sempre pronti a cogliere dettagli e particolari del ultimo suo look.

VEDI ANCHE: Letizia Ortiz ieri e oggi: com’è cambiata in 15 anni