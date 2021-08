Letizia Ortiz e figlie, vestiti facili nei colori di tendenza dell’estate

Letizia Ortiz a Maiorca in vacanza con il marito e le figlie sceglie vestiti nei colori di tendenza moda 2021, facili da indossare ma altrettanto eleganti per una regina in vacanza. Ecco le migliori foto di Letizia di Spagna.

Letizia Ortiz a 48 anni sembra una ragazzina nonostante la regina di Spagna mostri qualche capellio grigio nella sua chioma castana. La regina di Spagna è in vacanza con il marito re Felipe e le sue splendide figlie, Eleonor(erede al trono) praticamente vestita come la madre e l’infanta Sofia che oltre ad essere più alta della madre e della sorella è una splendida ragazza.

Le ultime foto di Letizia e le sue figlie

Cosa c’è di più comodo da indossare di un vestito in lino? Quello di Letizia è un abito midi del 2019 in lino azzurro ( colore moda 2021) con scollo a V e maniche alla francese firmato da uno stilista spagnolo. Ai piedi le scarpe estive più comode, le espadrillas ma in versione flat create da un’azienda spagnola. Per completare l’outfit la regina di Spagna ha scelto una borsa di stoffa di un marchio moda equo solidale già vista negli anni scorsi, e naturalmente pochi gioielli

Vestiti estivi low cost anche per le figlie. La principessa Leonor ha scelto un abito con maniche corte sopra il ginocchio ed effetto pareo di & Other Stories, mentre l’infanta Sofia è vestita con un completo bianco di Zara che fa risaltare la sua abbronzatura.

Outfit casual elegante anche per Re Felipe di Spagna, un paio di pantaloni blu e una camicia con stampa fantasia sono sufficienti per essere eleganti quando fa caldo.

La famiglia reale spagnola ha iniziato le sue vacanze come di consueto nell’isola di Maiorca, aspettatevi quindi nuove foto degli outfit di Letizia Ortiz che come sappiamo è la regina più elegante in Europa.