Letizia Ortiz abito grigio, malva e cappotto uguale, hai mai visto un outfit più elegante? Guarda le ultime foto della regina di Spagna.

Letizia Ortiz ricicla un vestito e cappotto bicolore del 2016 che sembra capo moda inverno 2021. Ecco come la bella regina spagnola ha rinnovato il suo outfit invernale e ha fatto ancora centro.

Letizia Ortiz, abito e cappotto bicolore, la tendenza del momento.

Come è noto la moglie di Felipe VI si distingue dalle altre reali per la sua intelligenza ma anche per il suo stile. Basta guardare infatti come la 48enne regina di Spagna si veste per capire che la classe non si compra.

Tuttavia oggi esiste una regola che diventa sempre più tendenza: non comprare ma riciclare. Letizia Ortiz ci risce benissimo gli basta cambiare le scarpe e i gioielli. Anche il modo di portare il cappotto sulle spalle, fa la differenza, mentre l’abito con gonna svasata fascia e nodo in vita si adatta perfettamente al suo fisico snello.

Molti degli abiti della regina di Spagna sono fatti su misura o firmati da grandi nomi della moda, questo in foto è di Carolina Herrera, una delle stiliste più amate dalla Ortiz. Tuttavia grazie al suo stile, anche quando veste Zara o Mango fa colpo.

Letizia di Spagna è stata fotografata a Valencia durante una cerimoniaa di premiazione. Nonostante la pandemia da coronavirus infatti i reali spagnoli non si sono mai fermati. Attualmente suo marito Felipe VI è in isolamento in quanto durante i tanti impegni ha avuto contatti con una persona positiva al Covid.

Tuttavia a essere presente agli eventi ci pensa sua moglie, che da quanto si legge nei media spagnoli sembra abbia una certa abilità per le lingue straniere e una dizione perfetta aanche se si esprime in catalano o tedesco.

Riassumendo, l’outtfit di Letizia Ortiz è bello adatto ad una donna di classe che vuole distinguersi a prescindere dall’età.

