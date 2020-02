Cappa nera e vestito bianco è l’abbinamento scelto da Letizia Ortiz per l’apertura della XIV legislatura in Spagna. La regina incanta con un look da giorno sobrio elegante e moderno. I dettagli e le foto dell’ultimo look di Letizia regina di Spagna

Come si veste una regina nelle occasioni e cerimonie di stato? Letizia Ortiz insegna, i suoi loook sono sempre giusti e adeguati alle circostanze senza mai venire meno alle tendenze moda, e ancora una volta Letizia di Spagna fa centro.

Letizia Ortiz come abbinare una cappa elegante

Il bianco è uno dei colori della moda 2020, e la regina di Spagna per questa occasione molto importante per il paese lo indossa abbinato al nero. L’outfit è perfetto,l’abito segna la vita ha una gonna svasato e l’orlo asimmetrico. La mantella che la moglie di Felipe ha indossato è asimmetrica proprio per lasciare intravedere il resto dell’abito.

Per completare l’outfit ai piedi scarpe alte con tacco pitonato e pochette uguale, come gioielli orecchini pendenti con perle.

Letizia Ortiz da così l’ennesima lezione di stile e si conferma come la reale più elegante in Europa, ma il suo look può essere copiato per esempio per una cerimonia primaverile, evitando l’abito bianco e scegliendo un colore diverso. La cappa invece può sostituire un cappotto.

Tornando a Letizia di Spagna, la moglie di re Felipe VI per l’occasione odierna ha raccolto i capelli in uno chignon basso e ha scelto un trucco nei toni naturali.

Chi veste Letizia Ortiz

La regina di Spagna spazia veste con eleganza marchi low cost e marchi di lusso, talvolta li mescola e con successo. L’abito di oggi non è noto chi lo abbia firmato, potrebbe trattarsi di un vestito su misura creato proprio per l’occasione come è successo altre volte. Tuttavia chi l’abbia fatto poco importa, Letizia Ortiz insegna ancora una volta come vestirsi bene in tutte le occasioni.

