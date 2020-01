Letizia Ortiz, un blazer in tweed con stampa pied de poule con bottoni gioiello di Uterqüe diventa la giacca di tendenza grazie alla regina di Spagna. Vediamo come lo ha indossato Letizia di Spagna.

Dopo aver mostrato il suo primo look del 2020 Letizia Ortiz tira fuori dal suo armadio una giacca del marchio Uterqüe ( brand che fa capo allo stesso gruppo di Zara) e diventa oggetto di desiderio. Ma che cosa ha di speciale il blazer lungo indossato dalla regina di Spagna? Scopriamolo insieme.

Letizia Ortiz e la giacca low cost che sembra di Chanel

Uterqüe è il brand di accessori e abbigliamento di lusso accessibile del gruppo Inditex. In Italia non ci sono negozi c’è solo il sito online per fare acquisti, e dove si possono trovare vestiti cappotti e tailleur diversi da quelli di Zara ma talvolta simili ai capi di alcuni brand francesi.

La giacca della regina Letizia ad esempio, assomiglia molto a una di quelle di Chanel. Ma il prezzo è diverso. Ecco perché piace tanto.

In realtà Letizia Ortiz questa giacca l’aveva già indossata durante uno dei suoi viaggi prima di Natale, ma un blazer è un capo versatile che può essere abbinato in diversi modi e cambia l’outfit

Letizia di Spagna lo ha combinato scommettendo sull’eleganza infallibile del bianco e nero, il suo look da giorno maglione, pantaloni a sigaretta e giacca in tweed è praticamente infallibile.

La giacca che ha indossato la moglie di re Felipe costa 179 euro, e così come molti degli abiti che indossa e già finita. Però sul sito ufficiale di Uterqüe si trovano altri abiti e giacche invernali in saldo oltre al nuova collezione.

Per quanto riguarda i prezzi sappiate che quelli del brand Uterqüe su alcuni capi sono molto più alti di quelli di Zara, in compenso ora che ci sono i saldi invernali in corso si trovano delle ottime occasioni.

Queste sono le ultime news e outfit di Letizia Ortiz

